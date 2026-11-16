20:30 - Carambola (Revista)

21:10 - A la Bartola (Murga)

21:45 - Don Bochinche y Cía. (Murga)

22:20 - Agarrate Catalina (Murga)

Finalizada la etapa, el jurado dará a conocer cuáles son los 16 conjuntos clasificados para el Concurso Oficial del Carnaval. Los cupos a asignar son 9 en murgas, 2 en humoristas, 1 en parodista, 2 en revistas y 1 en lubolos.

El jurado es presidido por Gabriela Barboza con Alfredo Lerois como alterno e integrado por Adriana Do Reis, Eduardo Outerello, Fernando Imperial y Susana Bosch.