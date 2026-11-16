Con el histórico regreso de Agarrate Catalina a los escenarios, esta noche se estará cerrando la prueba de admisión para el Carnaval 2027. Tras finalizar la etapa, el jurado dará a conocer los conjuntos que participarán del Concurso Oficial del Carnaval del próximo año.
se baja el telón, momentáneamente
Con un histórico regreso se cierra la prueba de admisión para el Carnaval
Finalizada la etapa de esta noche en el Teatro de Verano, el jurado dará a conocer los 16 conjuntos clasificados para el Concurso Oficial del Carnaval.