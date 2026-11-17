Murga: Agarrate Catalina, Asaltantes con Patente, Jardín del Pueblo, La Justa, La Mojigata, Sorda de un Oído, La Farola de 33, La Margarita y La Reina de la Teja
Parodistas: El Clan
Humoristas: Los Choby's y Social Club
Revistas: House y Carambola
Soc. Negros y lubolos: Más Que Lonja y La Nueva Escuela
Los conjuntos que participarán del Carnaval 2027
Con los clasificados en esta prueba de admisión, repasamos todos los conjuntos que serán parte del Concurso Oficial del Carnaval que comenzará en el mes de enero.
Murga
- Cayó la Cabra
- Doña Bastarda
- Falta y Resto
- La Gran Muñeca
- La Nueva Milonga
- La Trasnochada
- Los Diablos Verdes
- Patos Cabreros
- Queso Magro
- Un Título Viejo
- Agarrate Catalina
- Asaltantes con Patente
- Jardín del Pueblo
- La Justa
- La Mojigata
- Sorda de un Oído
- La Farola de 33
- La Margarita
- La Reina de la Teja
Parodistas
- Caballeros
- Los Muchachos
- Momosapiens
- Zíngaros
- El Clan
Revistas
- La Compañía
- Madame Gótica
- Tabú
- Carambola
- House
Humoristas
- Cyranos
- Los Rolin
- Sociedad Anónima
- Los Choby's
- Social Club
Soc. negros y lubolos
- La Sara del Cordón
- Valores
- Yambo Kenia
- La Nueva Escuela
- Más Que Lonja