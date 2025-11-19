Acuerdo entre Estados Unidos y Argentina: preocupaciones y riesgos para Argentina y la región

Entre los puntos destacados, se menciona que Argentina otorgará acceso preferencial a una variedad de productos estadounidenses, incluidos medicamentos, maquinaria y productos agrícolas. Sin embargo, un aspecto preocupante del pacto es que Argentina cedería, sin contraprestación alguna, sus atribuciones de control de calidad en industrias críticas como la farmacéutica, alimentaria y automotriz. Argentina permitirá el ingreso de productos que cumplan con las normas estadounidenses o internacionales aplicables, eliminando requisitos adicionales de evaluación de conformidad. Esto podría reflejar una asimetría preocupante en el intercambio, donde Argentina se compromete a abrir sus mercados sin recibir beneficios equivalentes en la misma medida.

Adicionalmente, el comunicado de la Casa Blanca incluye un apartado dedicado a consideraciones y oportunidades comerciales. Se menciona que Argentina y Estados Unidos cooperarán para facilitar la inversión y el comercio de minerales críticos, en especial el litio. Ambos países también acordaron trabajar para estabilizar el comercio mundial de soja. Sin embargo, este último punto es delicado considerando que las economías argentina y estadounidense son competidoras en la producción sojera, y su principal cliente es China. En este contexto, Estados Unidos libra un pulso por el control geopolítico global, y su avance en Sudamérica representa una jugada estratégica en este tablero.

La realidad geopolítica muestra que el acuerdo puede marcar una nueva etapa en la región y que si bien no es un caso aislado dada la situación de Argentina y el modelo Milei que se viene reforzado da un nuevo impulso que es de prestar atención. Uruguay debe mirar a la vecina orilla y tener claridad de las dificultades generalizados. Las contraprestaciones, las futuras concesiones emitidas por cada parte y el efecto en la industria local y la autonomía económica del país son factores que deberán ser considerados a medida que se avanza en la implementación de este convenio. Argentina se encuentra en situación critica y esto lo agudiza, los riesgos que conlleva son reales desventajas en su desarrollo económico.