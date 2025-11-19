Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Argentina |

Acuerdo entre Estados Unidos y Argentina: preocupaciones y riesgos para Argentina y la región

Este acuerdo, presentado como un “marco”, reafirma la afinidad ideológica entre ambos líderes, sino que muestra la imposición de EEUU y el entreguismo de Milei.

El acuerdo es beneficioso para EEUU.

El acuerdo es beneficioso para EEUU.

 Imagen tomada de CNN
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por María Noel Sanguinetti

El reciente anuncio de un acuerdo entre los gobiernos de Donald Trump y Javier Milei, destinado a profundizar la cooperación bilateral en comercio e inversión, quiere marcar expectativas pero en realidad debe ser de gran preocupación en Argentina y en la región. El acuerdo anunciado promete la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias y la apertura de mercados en diversas industrias, y los efectos pueden ser terribles en el corto y a largo plazo para la economía argentina.

Este acuerdo, presentado como un “marco” inicial, no solo reafirma la afinidad ideológica entre ambos líderes, sino que es mucho más y muestra la imposición de EEUU y el entreguismo de Milei y tiene continuidad con el reciente anuncio de “rescate económico” otorgado por Trump a Milei y que viene de la mano de otros acuerdos firmado en la región. Sin embargo, a diferencia de otros similares establecidos con países como Guatemala, El Salvador y Ecuador, la versión argentina aún necesitará definiciones precisas, dejando un grado de incertidumbre sobre los beneficios concretos que podrá generar y donde parece que son más intensos que en el resto.

En el comunicado oficial realizado por la Argentina se ha acordado una ampliación significativa del acceso de la carne bovina argentina al mercado estadounidense y trabajar conjuntamente en la eliminación de barreras no arancelarias al comercio agroalimentario bilateral. Sin embargo, las diferencias entre los comunicados de ambos gobiernos pueden deberse a que cada uno los difundió para consumo local, buscando evitar conflictos internos. Las suspicacias se saldarán cuando se conozcan los detalles formales del acuerdo.

Entre los puntos destacados, se menciona que Argentina otorgará acceso preferencial a una variedad de productos estadounidenses, incluidos medicamentos, maquinaria y productos agrícolas. Sin embargo, un aspecto preocupante del pacto es que Argentina cedería, sin contraprestación alguna, sus atribuciones de control de calidad en industrias críticas como la farmacéutica, alimentaria y automotriz. Argentina permitirá el ingreso de productos que cumplan con las normas estadounidenses o internacionales aplicables, eliminando requisitos adicionales de evaluación de conformidad. Esto podría reflejar una asimetría preocupante en el intercambio, donde Argentina se compromete a abrir sus mercados sin recibir beneficios equivalentes en la misma medida.

Adicionalmente, el comunicado de la Casa Blanca incluye un apartado dedicado a consideraciones y oportunidades comerciales. Se menciona que Argentina y Estados Unidos cooperarán para facilitar la inversión y el comercio de minerales críticos, en especial el litio. Ambos países también acordaron trabajar para estabilizar el comercio mundial de soja. Sin embargo, este último punto es delicado considerando que las economías argentina y estadounidense son competidoras en la producción sojera, y su principal cliente es China. En este contexto, Estados Unidos libra un pulso por el control geopolítico global, y su avance en Sudamérica representa una jugada estratégica en este tablero.

La realidad geopolítica muestra que el acuerdo puede marcar una nueva etapa en la región y que si bien no es un caso aislado dada la situación de Argentina y el modelo Milei que se viene reforzado da un nuevo impulso que es de prestar atención. Uruguay debe mirar a la vecina orilla y tener claridad de las dificultades generalizados. Las contraprestaciones, las futuras concesiones emitidas por cada parte y el efecto en la industria local y la autonomía económica del país son factores que deberán ser considerados a medida que se avanza en la implementación de este convenio. Argentina se encuentra en situación critica y esto lo agudiza, los riesgos que conlleva son reales desventajas en su desarrollo económico.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar