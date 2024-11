Acuerdos multicolores para llegar a noviembre

Comenzaron también las giras al interior para agradecer, según dijo, en más de una oportunidad, el reelecto senador Javier García, cuyo sector, el Espacio 40, fue el más votado en el Partido Nacional. El exministro de Defensa tuvo una visión muy peculiar del resultado electoral y llegó a decir que 48 es más que 44, aludiendo a los porcentajes obtenidos por unos y otros.

Ese optimismo de las primeras horas de Javier García no se compadece con una breve charla que mantuvo con Juana esta semana cuando, en un acto de sincericidio, le dijo: “Todavía no ganamos. Primero hay que ganar las elecciones y para eso falta”.

Mientras tanto, la estrategia de Delgado y compañía fue armar un plan de medidas, según palabras del mismísimo Delgado, para gobernar entre todos. Además, los técnicos empezaron a pensar seriamente cómo gobernar con un Senado adverso y sin mayoría en la Cámara de Diputados. Pero vayamos por partes.

Colorado el 16

La estrategia de los blancos estuvo comandada por el gurú de las comunicaciones, Roberto Lafluf, planteando el dilema en otros términos. Lo que los uruguayos eligieron, salió a decir Delgado, no es un gobierno que gestione basado en mayorías, sino buscando acuerdos.

Pero Juana sabe que más allá de la estrategia de campaña, enfocada en fortalecer las debilidades, lo que visualizan en la mesa chica de Delgado es un gobierno que, más allá de ganar en las urnas el próximo 24 de noviembre, deberá lidiar con la “ventaja operativa” que tendrá el Frente Amplio en el Senado, al decir de un reelecto senador.

Si bien Lafluf y compañía trabajaron a destajo y Delgado dice, hasta convencido, que la oposición no obtuvo mayorías parlamentarias porque en diputados logró 48 bancas en un cuerpo de 99 legisladores, lo cierto es que, con el control del Senado, puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, aprobar proyectos de ley y luego negociar su aprobación en la Cámara Baja. Tiene, además, la llave mágica para otras cosas relevantes: podrá aprobar venias de embajadores en nuevos destinos diplomáticos, designar jerarcas para integrar los entes autónomos y servicios descentralizados o hacer efectivos los ascensos militares.

Juana sabe que para el cargo de fiscal de Corte y o los miembros de la Suprema Corte de Justicia, la Constitución requiere mayorías especiales que el Frente Amplio por sí solo no alcanzaría —y que el actual oficialismo tampoco logró en este período—, pero para lo anterior, como se dijo, se necesita una mayoría ordinaria en el Senado.

Los asesores de comunicación le aconsejaron a Delgado y asociados que repitieran hasta el cansancio que, en el peor de los escenarios, seguirán gestionando con los actuales jerarcas del Gobierno de Luis Lacalle Pou. Para sacarle presión a una realidad que les es adversa, han llegado a decir que pueden seguir gobernando con el presupuesto vigente. El sueño de un gobierno liberal hecho realidad.

Pero hay más. Un dirigente del Partido Nacional llegó a decir que es posible un “gobierno de decretos” y que una vía complementaria de gestión puede llevarse adelante, por ejemplo, a través de reglamentaciones de leyes vigentes que han tenido escaso cumplimiento.

Juana se ha detenido en estos comentarios de la dirigencia blanca que a veces pasan inadvertidos entre tanta información, pero son graves… y merecen recordarse antes de emitir nuestro voto.

En la Cámara de Diputados, el electo senador Da Silva le dijo a Juana que será un “toma y daca” y habrá que negociar ley a ley. Pero el que se llevó todas las palmas fue el reelecto diputado Martín Lema, quien, en una entrevista en Azul FM, dijo: “El Frente Amplio tiene bloqueados muchos aspectos vinculados a la articulación, porque ni Orsi ni Cosse cuentan con credenciales para llevar adelante donde no hay mayorías parlamentarias. No tienen antecedentes para negociar”.

Otro de los problemas que preocupa, y mucho, a los blancos, en la hipótesis de ser gobierno y el Frente Amplio oposición, es el poder de gestión de contralor ministerial que tendrán esos 16 legisladores en el Senado de la República. “Tendremos un desfile de ministros en el Senado”, le dijo un senador a Juana.

Pero hay algo más que les preocupa: la eventual censura y la aplicación de lo dispuesto en Art. 148 de nuestra Carta vigente. Como vemos, no la tienen fácil los blancos y sus compañeros de ruta y, como le gusta decir a Juana, los números no mienten;16 es más que 14. Y la ciudadanía cantó colorado el 16, par, de la segunda docena, en la mesa de ruleta del pasado 27 de octubre.

Gobernar entre todos

El lunes de esta semana arrancó lluvioso, pero desde temprano los encargados de prensa de Álvaro Delgado y Valeria Ripoll inundaban nuestro WhatsApp invitándonos a la conferencia de prensa para mostrar en sociedad el acuerdo alcanzado con sus socios de la coalición. Con un título rimbombante, “Gobernar entre Todos… Compromiso País”, fue presentado a la ciudadanía.

A pesar de la llovizna, Juana llegó temprano. Estaban todos o casi todos. En primerísima fila el expresidente Julio María Sanguinetti, la vicepresidenta Argimón, el electo senador Robert Silva y, mezclados, dirigentes de primera y segunda línea, senadores reelectos junto a los que se van.

Juana sintió una sensación de fiesta de fin de curso de esas que ocurren cuando un grupo de compañeros deja el colegio y algunos se quedan. Se sucedieron los abrazos, como una suerte de saludos de fin de año adelantados, con legisladores y secretarios, de esos que Juana veía a diario en el Palacio Legislativo y ya no vuelven. Se entrecruzaron las frases de “será cosa de arrancar para las ocho horas”; alguno más veterano llegó a decir que arranca para el BPS y alguna secretaria dijo “yo vuelvo a mi oficina de origen”.

La que no se ha dado por enterada, o hace de cuenta que acá no ha pasado nada, es la todavía senadora Gloria Rodríguez. Estaba a la orden de cualquier micrófono que se le pusiera a tiro, y contó que iba a acompañar la gira de senadores por todo el país.

Cuando por fin llegó el Gral. Manini, con cara de pocos amigos, pudieron armar la reunión y presentar el programa o expresión de deseo que los multicolores ofrecen a la ciudadanía para el próximo 25 de noviembre.

Cuando Juana vio la mesa que confirmaron para la conferencia de prensa, sonrió para sus adentros y exclamó “¡qué mesaza con gusto a poco!”. Pablo Mieres, con un solo diputado, el excolega Sotelo, radiante, buscando cámara; Andrés Ojeda, que con su sublema juntó tres senadores; la otra mitad del Partido Colorado faltó sin aviso; Pedro Bordaberry, dueño de la bancada del Partido Colorado en Diputados y dos senadores, no fue. Juana consultó al Dr. Ojeda por la ausencia de Pedro Bordaberry. No se anduvo con chiquitas, le contestó, sin que se le moviera un músculo: “Es que no se aguanta verme sentado en esa mesa”.

Álvaro Delgado, integrante de la fórmula del Partido Nacional, fue electo senador por Aires Fresco, el grupo que formaron en 2008 con el hoy presidente Lacalle y que entró segundo en la grilla partidaria abiertas las urnas. Le tiró el chico lejos Javier García y compañía… Valeria Ripoll apenas obtuvo 5.000 votos encabezando una lista a Diputados en Montevideo. Si no gana la elección, con suerte conserva el pase libre o en comisión que tiene desde que dejó Adeom y el Partido Comunista en el despacho del diputado Martín Lema.

La mesa armada para mostrarnos en público, la nueva coalición que pudieron lograr después del resultado electoral, contó con el general Manini, de muy mal talante, que ha perdido, como dicen en campaña, casi todas las prendas del apero en el camino y solo le quedaron dos diputados.

El que tuvo su momento de gloria fue el todavía diputado Eduardo Lust. Aunque medio tristón, tuvo la valentía de decirle a Juana que, de ahora en adelante, seguirá con sus clases en la Facultad de Derecho. “No me queda otra”, agregó el fundador del Partido Constitucional Ambientalista, que no tuvo representación parlamentaria.

Las propuestas presentadas por Álvaro Delgado, el próximo presidente para “un gobierno en marcha”, como dice la pieza comunicacional creada por la agencia AVISA, no son más que un conjunto de modestas intenciones para gobernar entre todos en un eventual gobierno de la Coalición Republicana. Hubo inevitables transacciones y el Partido Nacional, que quería reducir en 15.000 los puestos laborales en el Estado, arrugó. Ganó Ojeda. Tampoco pudo lograr una de sus ideas de fuerza en la primera etapa de la campaña electoral: la libertad de importación de combustibles. Gol del general.

Llegarán este año al récord de homicidios, pero igual siguen insistiendo en que bajaron las cifras, que redujeron la pobreza infantil y que tienen la solución mágica para mejorar la situación de las cárceles. Entre otras cosas, proponen un sistema de administración mixta de los establecimientos penitenciarios. Cosa que, en realidad, existe desde hace varios años. Sueñan también crear una cárcel de máxima seguridad para delincuentes peligrosos y narcotraficantes del crimen organizado. Tal vez piensen que la pueda inaugurar su viejo compañero de ruta, el PPL Gustavo Penadés, que, sin lugar a dudas, encuadra entre los privados de libertad peligrosos porque hasta la fecha está formalizado por 22 delitos aberrantes contra menores de edad y dos delitos de corrupción muy especialmente agravados por su condición de funcionario público a la hora de cometerlos.

También se acordaron de las amas de casa. Pensaron en abaratar el costo de los artículos de tocador y la canasta familiar. Todo un gesto.

Hay dos ítems que llamaron la atención de Juana. Cuando hablamos de la transformación educativa, sorprendió la creación de un programa nacional de Educación Cívica para fomentar el conocimiento de la Constitución, las leyes y competencias básicas. Sin duda, un programa con olor a naftalina y con el que cualquier docente egresado del IPA o de la Facultad de Derecho se puede hacer una fiesta.

La última de las propuestas es, sin duda, un homenaje a Adrián Peña. Es promover la realización de concursos transparentes para el ingreso y ascenso de funcionarios públicos como norma, tanto en la Administración central como en los gobiernos departamentales. Veremos qué suerte corren a la hora de poner a consideración de la ciudadanía la propuesta de los multicolores.

Está en nosotros la decisión última.

Siempre en la raya

El presidente de la República no para. Inaugura todo lo que tiene a su alcance. Lo invitaron a La Charqueada, a la escuela rural de Anchorena, a un congreso de la fundación del Banco Santander, a dos o tres congresos más en Punta del Este, y a todos va. Se saca selfies, abraza, saluda y junta votos —o cree que junta— para esta multicolor tan pobretona que dejaron las urnas el pasado domingo 27 de octubre.

Juana se permite tomar prestada, una vez más, una frase de Mario Benedetti que Tabaré Vázquez hizo suya: Acá no se rinde nadie. Depende de nosotros. En eso anda nuestro trillo…