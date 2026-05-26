Frío, humedad y nieblas: el tiempo seguirá inestable en Uruguay durante los próximos días

Hacia el jueves, el ingreso de aire más frío favorecerá nuevas madrugadas frías y ambiente húmedo, especialmente en el centro y este del territorio. Inumet prevé mínimas de hasta 7°C, persistencia de nubosidad y vientos moderados del sector este.

En paralelo, Metsul advierte que la combinación entre humedad, nubosidad baja y enfriamiento nocturno seguirá favoreciendo la formación de neblinas densas y sensación térmica reducida en zonas abiertas y costeras. Además, no se descartan heladas aisladas en sectores del interior durante las próximas madrugadas.

Los modelos de Windguru mantienen previsiones de vientos moderados sobre la costa sur y este del país, particularmente en Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha, aunque sin eventos severos previstos por el momento.

La tendencia meteorológica indica que Uruguay seguirá bajo influencia de una masa de aire frío y húmedo típica del cierre del otoño, con jornadas de escasa amplitud térmica, predominio de nubosidad y mañanas marcadamente frías.