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Sociedad frío | humedad | pronóstico

Frío, humedad y nieblas: el tiempo seguirá inestable en Uruguay durante los próximos días

Uruguay tendrá días fríos, húmedos y con nieblas persistentes, según los últimos pronósticos meteorológicos.

Frío, humedad y nieblas

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Uruguay continuará bajo un escenario de frío, elevada humedad y persistencia de nieblas durante gran parte de la semana, según coinciden los pronósticos oficiales del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), los análisis regionales de Metsul y los modelos especializados de Windguru.

De acuerdo al último informe actualizado por Inumet, este martes se presenta con cielo nuboso y cubierto en buena parte del territorio nacional, acompañado por nieblas y neblinas persistentes durante la mañana y la noche. En Montevideo y el área metropolitana se prevén temperaturas entre 11°C y 17°C, con vientos variables del sureste y noreste entre 10 y 20 km/h.

Para el miércoles, el organismo oficial mantiene un panorama similar, con abundante nubosidad, humedad elevada y bancos de niebla en varias regiones del país. Las mínimas descenderán hasta los 8°C en el sur, mientras que las máximas rondarán los 17°C.

Hacia el jueves, el ingreso de aire más frío favorecerá nuevas madrugadas frías y ambiente húmedo, especialmente en el centro y este del territorio. Inumet prevé mínimas de hasta 7°C, persistencia de nubosidad y vientos moderados del sector este.

En paralelo, Metsul advierte que la combinación entre humedad, nubosidad baja y enfriamiento nocturno seguirá favoreciendo la formación de neblinas densas y sensación térmica reducida en zonas abiertas y costeras. Además, no se descartan heladas aisladas en sectores del interior durante las próximas madrugadas.

Los modelos de Windguru mantienen previsiones de vientos moderados sobre la costa sur y este del país, particularmente en Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha, aunque sin eventos severos previstos por el momento.

La tendencia meteorológica indica que Uruguay seguirá bajo influencia de una masa de aire frío y húmedo típica del cierre del otoño, con jornadas de escasa amplitud térmica, predominio de nubosidad y mañanas marcadamente frías.

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