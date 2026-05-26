Oposición defiende con uñas y dientes a la fiscal de Corte: "No se metan con Ferrero"

Bianchi y Pereyra se cruzaron en redes

La senadora nacionalista Graciela Bianchi salió al cruce del senador frenteamplista Aníbal Pereyra este lunes en medio de la polémica por el traslado.

El intercambio se dio luego de que Pereyra compartiera en X una publicación con declaraciones de Machado a La Diaria, en las que el fiscal aseguró: “Yo no pedí traslado”.

“¿Ahora va a desmentir al propio fiscal involucrado? ‘No pedí traslado’. Cambien el discurso porque hay que defender la institucionalidad República”, escribió el legislador del MPP.

Bianchi respondió directamente al legislador y defendió la actuación de la fiscal de Corte interina, Mónica Ferrero.

“Si no sabés, no te metas en temas técnicos. Si [Machado] aspiraba a otra fiscalía, no hay otra manera administrativamente que hacer un traslado”, sostuvo la senadora.

La dirigente nacionalista agregó además: “No se metan con Ferrero porque es independiente y para ustedes es increíble; quieren un operador como Díaz”.

En los últimos días, dirigentes frenteamplistas como Daniel Caggiani, Nicolás Viera y Eduardo Antonini calificaron como “raro” o “preocupante” el cambio de sede del fiscal.

Desde la oposición, en tanto, el senador colorado Andrés Ojeda sostuvo que los traslados dentro de Fiscalía “son lo más normal del mundo” y aseguró que Machado llevaba tiempo buscando salir de esa dependencia.