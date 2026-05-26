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Política

Haciendo números

Combustibles: Cardona se reúne con la Ursea y define las tarifas que regirán durante junio

Con respecto a la situación actual, la ministra señaló que el valor del barril de petróleo no ha descendido.

La ministra de Industria, Fernanda Cardona.

La ministra de Industria, Fernanda Cardona.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
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La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, aguarda por el informe mensual de precios de paridad de importación de los combustibles de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) y esta semana se resolverá las tarifas que regirán durante el mes de junio.

Cardona se reunirá este martes con la Ursea, mientras que equipos técnicos de la Dirección Nacional de Energía del Ministerio de Industria y el Ministerio de Economía y Finanzas trabajan para concretar en los próximos días el anuncio de los nuevos precios de los combustibles.

Con respecto a la situación actual, la ministra señaló que el valor del barril de petróleo no ha descendido y las fluctuaciones en los precios de paridad de importación de los combustibles se mantienen desde marzo.

Cardona indicó que junto a la Ursea se monitorea el suministro y la conducta de consumo de combustibles en las fronteras con Brasil y Argentina.

Consultada sobre si Ancap tiene fondos como para absorber un eventual ajuste de los combustibles, la ministra sostuvo que la empresa petrolera estatal viene planificando el tema y recordó la contratación de un seguro para abril y mayo para cubrirse de las oscilaciones bruscas de los precios internacionales.

El petróleo en el segundo semestre

A medida que la producción de petróleo en Oriente Medio logre reactivarse de forma progresiva luego de algunos anuncios de los últimos días, se prevé que los precios del crudo muestren una tendencia a la baja, descendiendo a un promedio de US$ 89 en el cuarto trimestre de 2026 y estabilizándose en US$ 79 de cara al año 2027.

Los últimos datos publicados por Ancap muestran que el 12 de abril la estatal recibió una compra de algo más de 868.000 barriles de la variedad Medianito de Argentina a US$ 103,97, que había adquirido en febrero pasado.

Hasta mayo había cerrado compras por 9,8 millones de barriles de petróleo, un volumen que le permite sostener la operación de refinación de La Teja hasta agosto.

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