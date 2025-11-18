Al menos 13 muertos provoca ataque de Israel a campo de refugiados en Líbano

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SputnikMundo/status/1990895287754535128&partner=&hide_thread=false Reportan al menos 13 muertos por ataque israelí a campo de refugiados palestinos en el Líbano



La cifra de fallecidos a causa del bombardeo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra el campo de refugiados de Ain al Hilweh, en la ciudad de Sidón, se elevó de 11 a 13,… pic.twitter.com/UIVJhacibm — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) November 18, 2025

Nuevo ataque

A su vez, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) reportaron haber atacado un campo de entrenamiento del movimiento Hamás en la zona de Ain al Hilweh.

"El complejo militar atacado era utilizado por los terroristas de Hamás para entrenarse y realizar ejercicios con el fin de planear y llevar a cabo atentados terroristas contra las tropas de las FDI y el Estado de Israel", publicó el ejército israelí en su canal de Telegram.

Los militares enfatizaron que antes del ataque tomaron medidas para reducir el daño a la población civil, incluido el uso de armas de precisión, vigilancia aérea e inteligencia adicional.

Denuncia de Líbano

Las autoridades libanesas han denunciado en repetidas ocasiones que Israel continúa vulnerando sistemáticamente la soberanía del Líbano, pese al acuerdo de cese al fuego alcanzado en noviembre de 2024.

Las FDI mantienen presencia en cinco puntos estratégicos del sur libanés, incluida la parte norte de la aldea de Ghajar, lo que Beirut considera una ocupación continuada y una violación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU.

Según el Ministerio del Interior libanés, Israel ha perpetrado más de 4.500 ataques en el Líbano desde principios de 2025, causando la muerte de 300 personas y heridas a más de 680.

Por su parte, el Ejército israelí afirma que los ataques se lanzan contra la infraestructura militar del movimiento Hizbulá con el fin de eliminar a los líderes de su brazo armado y neutralizar la amenaza por parte de la resistencia chií.

(Sputnik)