"La ilusión que tengo para el Mundial es máxima", reveló Bielsa

El plantel y la preparación para el Mundial

Durante la conferencia de prensa, Marcelo Bielsa contó que dividió la llegada de los futbolistas en tres grupos, "los que tenían que recuperarse de lesiones, los que tenían exceso de minutos en la temporada y los que tenían necesidad de minutos o que venían en situaciones de dificultad en el último cuarto de competencia en sus clubes".

El entrenador de la selección destacó que tanto Viña como Piquerez "están disponibles" tras sus lesiones. A su vez, contó que Giorgian de Arrascaeta "está muy bien, pero los tiempos de recuperación de su lesión son imposibles no cumplirlas por más que el jugador se sienta muy bien" y que junto a José María Giménez "entrenan con precauciones".

Al ser consultado sobre posible reemplazantes en caso de nuevas lesiones, Bielsa prefirió ser cauteloso sobre este tema. Contó que se comenzó trabajando en base a una lista de 44 futbolistas, pero la misma se fue reduciendo.

"Hubo un grupo de jugadores a los que hubo que informarles que no iban a ser parte del Mundial. Eso es muy difícil para el entrenador de comunicarlo y para el futbolista asimilarlo es un duelo. Si respondo eso estaría abriendo una nueva expectativa", manifestó ante la pregunta.

"Ningún jugador excluido quiere renovar la ilusión porque hace 10 días me tocó descartarla. Si hay necesidades, se cómo resolverlas, sé a quién llamaría para cada posición, pero no quiero generar expectativa en nadie", aclaró.

Los rivales de Uruguay

A su vez, se tomó un momento para hablar sobre los rivales de Uruguay en la fase de grupos. El entrenador celeste, remarcó que en el amistoso que protagonizó Arabia Saudita ante Ecuador, "lo mejor de Arabia fueron los primeros quince minutos, donde jugó de una forma diferente a la que imaginamos todos".

En cuanto a la goleada sorpresiva de Cabo Verde, enfatizó en que Serbia "no es un rival fácil de ganarle" pero que "nosotros vamos a intentar lo mismo ante cualquier rival. Contra Inglaterra no protagonizamos, pero para mi el valor del resultado obtenido y la forma que asumimos de defender dice mucho del partido".