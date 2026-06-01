Orsi explicó que adquirió la camioneta por que tenía "un precio razonable"

Ante los hechos de pública notoriedad es oportuno dirigirme a ustedes por este medio.

Antes de asumir el cargo, decidí que no estaba bien generar el gasto que surgiría de la compra de un vehículo por parte de Presidencia, en particular en el comienzo de la gestión.

En esos días, se me planteó la posibilidad de cambiar el auto que tenía, modelo 2020, por la misma marca y modelo, pero versión 2024.

Por reunir las condiciones de seguridad, y por presentar las características apropiadas para el nuevo desafío, consideré viable la propuesta, condicionado, claro está, a las posibilidades económicas que estuvieran a mi alcance.

Como el precio que me propusieron desde la automotora me resultó razonable decidí hacer la compra.

Desde el primer día de mi trabajo en Presidencia, me movilicé con mi propio auto, durante un año de manera exclusiva, y hoy alternando con otro vehículo, de otra marca y concesionario que pertenece a Presidencia.

El valor de la operación está registrado en la factura que oportunamente presenté, así como mi patrimonio e ingresos están presentados en mi declaración jurada.

Sé que hoy hay dudas sobre el cómo y el por qué de todo este proceso.

Lo primero que quiero precisar es que me he movido siempre con la verdad, verdad que se refleja en toda la documentación presentada.

Siempre consideré y considero que la verdad no se dibuja, porque, de ser así se transforma en mentira.

Y es verdad también que pude acceder al nuevo auto porque el precio era razonable, lo reconozco, pero jamás hubo algún otro interés ni negociación que esta oportunidad de moverme en un automóvil seguro, sin generar un gasto extra al Estado.

Yo me hice cargo del costo y lo ofrecí para lo que tenía que hacer, trabajar.

La elección del eléctrico usado el día de nuestra asunción no se vincula para nada con esta compra.

Es más, se empezó buscando otras opciones de marca que no resultaron viables.

Y personalmente no estuve a cargo de esta búsqueda.

Si algún organismo de contralor, considera que cometí un error, me haré cargo.

Y si se entiende que debo pagar la diferencia entre el costo real y el valor actual de mercado, lo haré sin más demora.

Para finalizar, pido disculpas si mi proceder ofendió o lesionó los intereses de algún individuo o colectivo.

Seguiré adelante trabajando por el bien de mi país y por el permanente encuentro entre los uruguayos.

Con la verdad y con la gente.

Muchas gracias”