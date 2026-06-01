Juan Castillo asumió la presidencia de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo

Castillo advirtió sobre los desafíos de la transformación digital del trabajo

En la apertura de la conferencia, el ministro advirtió sobre los desafíos que plantean la inteligencia artificial, la digitalización y la expansión de las plataformas digitales para el futuro del empleo. Sostuvo que las transformaciones en curso no deben analizarse solo desde una perspectiva tecnológica, sino también política y social.

“Debemos garantizar que la innovación, la digitalización y las nuevas formas de organización del trabajo se traduzcan en más derechos, protección, igualdad y trabajo decente”, manifestó.

En ese sentido, destacó que el futuro del trabajo dependerá de las decisiones políticas que adopten los gobiernos, los trabajadores y los empleadores.

Castillo afirmó que la inteligencia artificial puede generar nuevas oportunidades y mejorar la productividad, pero también profundizar desigualdades y precarizar el empleo.

Por esta razón, es necesario generar un marco de gobernanza para asegurar que el desarrollo tecnológico se centre en las personas, dijo. Al respecto, subrayó que el diálogo social, la negociación colectiva y el tripartismo no son consignas del pasado, sino una necesidad estratégica del presente y el futuro.

En otro orden, Castillo se refirió al trabajo decente en la economía de plataformas, uno de los temas que será abordado durante la conferencia y reafirmó la importancia de promover marcos normativos que garanticen condiciones laborales dignas, protección social, igualdad de género y respeto a los derechos fundamentales del trabajo.