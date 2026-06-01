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Política conferencia | presidencia | Castillo

Organización Internacional del Trabajo

Juan Castillo asumió la presidencia de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo

El ministro de Trabajo, Juan Castillo, abrió la conferencia en Suiza con una advertencia sobre los desafíos que plantea la transformación digital del trabajo.

Ministro de Trabajo, Juan Castillo, durante el inicio de la conferencia de la OIT.&nbsp;

Ministro de Trabajo, Juan Castillo, durante el inicio de la conferencia de la OIT. 

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Por Redacción Caras y Caretas

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, asumió este lunes, en representación del país, la presidencia de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, que se realiza del 1° al 12 de junio, en Ginebra (Suiza), en la sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Uruguay vuelve a presidir el principal órgano de decisión de la OIT

La Conferencia Internacional del Trabajo es el principal órgano de decisión de la OIT. Anualmente, reúne a delegados de gobiernos, empleadores y trabajadores de los 187 países miembro para discutir políticas públicas y adoptar resoluciones.

Castillo deberá, en su rol de presidente, encabezar sesiones plenarias y conducir debates conforme a las prácticas de pluralidad y equilibrio institucional del organismo. La última vez que Uruguay dirigió este ámbito fue en 1986, a través del entonces ministro Hugo Fernández Faingold, según informó la cartera en su sitio web.

Castillo advirtió sobre los desafíos de la transformación digital del trabajo

En la apertura de la conferencia, el ministro advirtió sobre los desafíos que plantean la inteligencia artificial, la digitalización y la expansión de las plataformas digitales para el futuro del empleo. Sostuvo que las transformaciones en curso no deben analizarse solo desde una perspectiva tecnológica, sino también política y social.

Debemos garantizar que la innovación, la digitalización y las nuevas formas de organización del trabajo se traduzcan en más derechos, protección, igualdad y trabajo decente”, manifestó.

En ese sentido, destacó que el futuro del trabajo dependerá de las decisiones políticas que adopten los gobiernos, los trabajadores y los empleadores.

Castillo afirmó que la inteligencia artificial puede generar nuevas oportunidades y mejorar la productividad, pero también profundizar desigualdades y precarizar el empleo.

Por esta razón, es necesario generar un marco de gobernanza para asegurar que el desarrollo tecnológico se centre en las personas, dijo. Al respecto, subrayó que el diálogo social, la negociación colectiva y el tripartismo no son consignas del pasado, sino una necesidad estratégica del presente y el futuro.

En otro orden, Castillo se refirió al trabajo decente en la economía de plataformas, uno de los temas que será abordado durante la conferencia y reafirmó la importancia de promover marcos normativos que garanticen condiciones laborales dignas, protección social, igualdad de género y respeto a los derechos fundamentales del trabajo.

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