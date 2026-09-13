Albion cae 3 a 1 ante Peñarol por la sexta fecha del Torneo Clausura

PEÑAROL:
Washington Aguerre, Lucas Ferreira, Germán Pezzella, Mauricio Lemos, Javier Cabrera, Roberto Fernández, Eric Remedi, Eduardo Darias, Leandro Umpiérrez, Leonel Jaime y Matías Arezo.
Director técnico: Diego Aguirre.
Suplentes: Sebastián Britos, Franco Romero, Maximiliano Olivera, Thiago Espinosa, Lucas Hernández, Ignacio Alegre, Brian Barboza, Tomás Olase, Franco González y Abel Hernández.
ALBION:
Sebastián Jaume, Pablo Alcoba, Francisco Couture, Brandon Llana, José Álvarez, Ignacio Neira, Francisco Ginella, Hernán Toledo, Santiago Costa, Carlos Airala y Álvaro López.
Director técnico: Federico Nieves.
Suplentes: Santiago Silva, Federico Puente, Matías De Los Santos, Pablo Lacoste, Tomás Moschión, Baltasar Barcia, Agustín Vera, Briam Acosta, Iker Zufiaurre y Tobías Figueroa.
Jueces: Esteban Guerra, con Andrés Nievas, Sebastián Schroeder y Eduardo Varela en el campo de juego. Jonathan Fuentes y Santiago Fernández se encargarán del VAR.
Cancha: Campeón del Siglo