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Club Atlético Peñarol | Tabla |

en el campeón del siglo

Albion cae 3 a 1 ante Peñarol por la sexta fecha del Torneo Clausura

Peñarol busca recuperar la punta de la Tabla Anual al tiempo que Albion quiere salir de la mala racha de las últimas fechas.

Peñarol se impone ante Albion.

Peñarol se impone ante Albion.

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Por Redacción Caras y Caretas

A puertas cerradas, debido a las sanciones aplicadas por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Peñarol recibe a Albion por la sexta fecha del Torneo Clausura. Los aurinegros ganan 2 a 0 con goles de Jaime y Ferreira, lo que los deja primeros en la Tabla Anual.

Tras un comienzo flojo -durante casi 15 minutos no logró dominar la pelota- Peñarol, a través del juvenil Leonel Jaime encontró el primer gol. Y comenzó a dominar. No pasaron muchos minutos, cuando Lucas Ferreira puso el segundo para convertir el primer tiempo del partido en una especie de monólogo aurinegro.

El primer tiempo terminó con un Peñarol controlando el partido y con Albion sin patear al arco de Aguerre.

PEÑAROL:

Washington Aguerre, Lucas Ferreira, Germán Pezzella, Mauricio Lemos, Javier Cabrera, Roberto Fernández, Eric Remedi, Eduardo Darias, Leandro Umpiérrez, Leonel Jaime y Matías Arezo.

Director técnico: Diego Aguirre.

Suplentes: Sebastián Britos, Franco Romero, Maximiliano Olivera, Thiago Espinosa, Lucas Hernández, Ignacio Alegre, Brian Barboza, Tomás Olase, Franco González y Abel Hernández.

ALBION:

Sebastián Jaume, Pablo Alcoba, Francisco Couture, Brandon Llana, José Álvarez, Ignacio Neira, Francisco Ginella, Hernán Toledo, Santiago Costa, Carlos Airala y Álvaro López.

Director técnico: Federico Nieves.

Suplentes: Santiago Silva, Federico Puente, Matías De Los Santos, Pablo Lacoste, Tomás Moschión, Baltasar Barcia, Agustín Vera, Briam Acosta, Iker Zufiaurre y Tobías Figueroa.

Jueces: Esteban Guerra, con Andrés Nievas, Sebastián Schroeder y Eduardo Varela en el campo de juego. Jonathan Fuentes y Santiago Fernández se encargarán del VAR.

Cancha: Campeón del Siglo

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