CSEU aprueba paro de 48 horas en rechazo a resolución del Codicen en Formación Docente

Cambiar condiciones

Agregó que lo que el Codicen pretende es cambiarle las condiciones de trabajo a los docentes que eligieron sus clases presenciales y que ya tienen su planificación correspondiente.

"Basta con leer la propio resolución donde el motivo por el cual se envía a los docentes a trabajar en esta modalidad es la ocupación de los centros educativos cuando, en realidad, lo que debería hacer el Codicen de la ANEP en especial, es tener un diálogo real y responsable con los propios estudiantes como ha acontecido en mucha parte de la historia de la educación uruguaya en los últimos tiempos", destacó.

Indicó que no hay antecedentes donde una administración actúe con un grado de irresponsabilidad en un conflicto localizado que se venía solucionando con los estudiantes, la propia administración lo extienda al conjunto de los trabajadores.

Medida "inoportuna"

Reunida este domingo con carácter de "grave y urgente" para analizar la decisión de las autoridades, la CSEU concluyó que la resolución fue adoptada de manera "forzosa y unilateral" y cuestionó que se haya dispuesto mientras los gremios estudiantiles desarrollaban instancias de análisis sobre posibles avances que, en varios casos, ya habían derivado en el levantamiento de ocupaciones.

Para la coordinadora, la medida resulta "inoportuna" porque se produce cuando la organización sindical y sus integrantes trabajaban en la búsqueda de una salida negociada al conflicto. También señaló que las diferentes organizaciones estudiantiles estaban analizando en sus respectivas asambleas los avances registrados en las negociaciones.

La CSEU consideró además que la resolución "viola el estado de derecho". Según el comunicado, la decisión vulnera lo establecido por el artículo 4° de la Ley de Negociación Colectiva en el Sector Público (Ley Nº 18.508), así como los artículos 3° y 4° del Estatuto del Funcionario Docente.

La organización sostiene que la decisión del CFE, adoptada por mandato de la mayoría del Codicen, supone una modificación de las condiciones concretas de ejercicio de la actividad profesional docente, con consecuencias sobre la organización del trabajo y las responsabilidades vinculadas a la función.

Conflicto al sector docente

El sindicato cuestionó especialmente que la Administración haya extendido el conflicto al sector docente. "Lo más grave es que se lo hace conscientemente", sostiene el comunicado, al señalar que la CSEU había planteado en distintos ámbitos que una modificación unilateral de las condiciones de trabajo podía afectar la libertad sindical y, en particular, la negociación colectiva.

En ese sentido, la coordinadora reclamó que el conflicto con el movimiento estudiantil sea abordado mediante el diálogo y cuestionó lo que considera una estrategia destinada a colocar a los docentes en confrontación con los estudiantes. "Es con diálogo y negociación, nunca con represión", afirma el documento.

Solidaridad y medidas

Ante esta situación, la CSEU resolvió expresar su solidaridad con el Sindicato de Docentes de Formación en Educación (SIDFE) y con los gremios estudiantiles que se encuentran en conflicto.

Además, exigió que se anule "de forma inmediata" la resolución del CFE y reclamó al Codicen de la ANEP la instalación de un "diálogo real y responsable" con los gremios estudiantiles.

La coordinadora también resolvió solicitar un ámbito urgente en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), para abordar la situación generada por la Administración respecto de los trabajadores docentes del CFE.

Finalmente, la CSEU resolvió mantenerse en sesión permanente para evaluar la evolución del conflicto y poner a consideración de las organizaciones sindicales nacionales la adopción de medidas de lucha. El plazo establecido para considerar esas acciones vence el martes 15 de setiembre.