Entre el sábado y el lunes se va a estar disputando la sexta fecha del Torneo Clausura que tendrá dos partidos en particular que se van a robar las miradas por la importancia en las tablas. Peñarol jugará sin público mientras que Nacional necesita enderezar el rumbo para mantenerse ilusionado.
de sábado a lunes
Así va la sexta del Clausura: choque de líderes y un duelo clave por la permanencia
MC Torque recibirá a Liverpool en el partido más atractivo de la sexta fecha del Clausura. Además, Cerro visitará a Progreso pensando en el descenso.