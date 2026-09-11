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Deportes Clausura | Nacional | Club Atlético Peñarol

de sábado a lunes

Así va la sexta del Clausura: choque de líderes y un duelo clave por la permanencia

MC Torque recibirá a Liverpool en el partido más atractivo de la sexta fecha del Clausura. Además, Cerro visitará a Progreso pensando en el descenso.

Liverpool ante MC Torque por el Clausura.

Liverpool ante MC Torque por el Clausura.

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Entre el sábado y el lunes se va a estar disputando la sexta fecha del Torneo Clausura que tendrá dos partidos en particular que se van a robar las miradas por la importancia en las tablas. Peñarol jugará sin público mientras que Nacional necesita enderezar el rumbo para mantenerse ilusionado.

El encuentro tal vez más destacado, lo protagonizarán MC Torque y Liverpool el próximo lunes en el Estadio Charrúa. El negriazul llega como líder del Clausura mientras que el ciudadano es escolta con puntaje perfecto y un partido menos. Atento a este partido estará Cerro que quiere alcanzar la punta pero tendrá un encuentro directo por la permanencia cuando visite a Progreso.

En cuánto a la tabla Anual, Peñarol recibirá a Albion en el Estadio Centenario sin su público. Además, Racing será local ante Boston River al tiempo que Deportivo Maldonado visitará a Defensor Sporting.

Pensando en el descenso, Wanderers será local ante un Nacional que necesita ganar para enderezar su rumbo y Danubio enfrentará en Las Piedras a Juventud. Los otros equipos que están mirando de reojo esta tabla, son Albion y Cerro Largo que enfrentará a Central Español.

La sexta fecha del Clausura

Sábado 12 de setiembre

13:00 - Racing vs Boston River

  • Parque Roberto
  • Andrés Matonte - Yimmy Álvarez (VAR)

16:30 - Wanderers vs Nacional

  • Parque Viera
  • Javier Burgos - Antonio García (VAR)

20:00 - Cerro Largo vs Central Español

  • Estadio Ubilla
  • Kevin Fontes - Leodán González (VAR)

Domingo 13 de setiembre

10:00 - Progreso vs Cerro

  • Parque Paladino
  • Gustavo Tejera - Andrés Cunha (VAR)

13:00 - Juventud vs Danubio

  • Parque Artigas
  • Hernán Heras - Christian Ferreyra (VAR)

16:00 - Defensor Sporting vs Deportivo Maldonado

  • Estadio Franzini
  • Mathías de Armas - Javier Feres (VAR)

19:30 - Peñarol vs Albion

  • Estadio Centenario
  • Esteban Guerra - Jonathan Fuentes (VAR)

Lunes 14 de setiembre

19:00 - MC Torque vs Liverpool

  • Estadio Charrúa
  • Esteban Ostojich - Diego Dunajec (VAR)

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