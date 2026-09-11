Así va la sexta del Clausura: choque de líderes y un duelo clave por la permanencia

El encuentro tal vez más destacado, lo protagonizarán MC Torque y Liverpool el próximo lunes en el Estadio Charrúa. El negriazul llega como líder del Clausura mientras que el ciudadano es escolta con puntaje perfecto y un partido menos. Atento a este partido estará Cerro que quiere alcanzar la punta pero tendrá un encuentro directo por la permanencia cuando visite a Progreso.