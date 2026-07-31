Inumet y MetSul alertan por tormentas fuertes y desplome de la temperatura en Uruguay

La jornada del sábado 1 de agosto se perfila como la más inestable del periodo. Se aguarda un cielo mayormente cubierto con precipitaciones y tormentas acompañadas de ráfagas de viento sostenidas del oeste. Según detallan desde MetSul, la abundante nubosidad se mantendrá sobre la cuenca del Río de la Plata gran parte del día. El termómetro empezará a dar señales del cambio de masa de aire: las máximas no superarán los 19 °C en la franja sur, mientras que la mejora paulatina recién llegará hacia el final de la tarde desde el suroeste.