Inumet y MetSul alertan por tormentas fuertes y desplome de la temperatura en Uruguay

Las condiciones meteorológicas en Uruguay experimentarán un cambio drástico a partir de las próximas horas. El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y la agência brasilera MetSul coinciden en que un frente inestable afectará de forma progresiva a buena parte del territorio nacional, trayendo consigo lluvias, tormentas de variada intensidad y un posterior descenso en las temperaturas.
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Caras y Caretas Diario
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El deterioro del tiempo comenzará a consolidarse hacia la tarde y noche de este viernes 31 de julio. Tras una mañana con nubosidad en aumento, el ingreso del sistema provocará lluvias y tormentas aisladas de rápido desarrollo. En el sur y área metropolitana se mantendrá un ambiente templado antes del cambio, con máximas que rondarán los 22 °C, acompañadas por rachas de viento del sector nor-noroeste que podrían superar los 60 km/h en zonas de tormenta.
La jornada del sábado 1 de agosto se perfila como la más inestable del periodo. Se aguarda un cielo mayormente cubierto con precipitaciones y tormentas acompañadas de ráfagas de viento sostenidas del oeste. Según detallan desde MetSul, la abundante nubosidad se mantendrá sobre la cuenca del Río de la Plata gran parte del día. El termómetro empezará a dar señales del cambio de masa de aire: las máximas no superarán los 19 °C en la franja sur, mientras que la mejora paulatina recién llegará hacia el final de la tarde desde el suroeste.
Para el domingo 2 de agosto, la atmósfera tenderá a estabilizarse, aunque dará paso a la cara más fría del episodio. El viento amainará y rotará al sector este, favoreciendo un ambiente fresco con máximas de apenas 15 °C y mínimas que caerán hasta los 9 °C.
¿Qué se espera para el inicio de la próxima semana?
Las proyecciones para los días posteriores (del 3 al 5 de agosto) muestran un panorama sensiblemente más calmo. La probabilidad de lluvias caerá a niveles muy bajos en todo el país, dando lugar a mañanas frías —con mínimas entre los 6 °C y 9 °C— y tardes templadas de cielo despejado a algo nuboso.
Ante la presencia de tormentas puntualmente intensas y viento fuerte, las autoridades sugieren a la población asegurar objetos que puedan desplazarse, circular con precaución en la vía pública y seguir atentamente los avisos actualizados de Inumet.