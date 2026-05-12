Una psicóloga de la Escuela 219 de Neptunia, Canelones, fue amenazada por familiares de una alumna de 7 años después de que ella detectara un caso de violencia intrafamiliar. El hecho ocurrió a principios de la semana pasada, según informó Fernando Prego, presidente de la Asociación de Funcionarios de Primaria.
Derivada a INAU
Amenazan a psicóloga escolar en Neptunia por detectar violencia intrafamiliar
La psicóloga de la Escuela 219 intervino por una alumna de 7 años. La madre y el padrastro insultaron a funcionarios, aunque luego acordaron no tomar medidas.