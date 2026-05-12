Amenazan a psicóloga escolar en Neptunia por detectar violencia intrafamiliar

Desestimaron la denuncia

Prego lamentó que la profesional fuera amenazada simplemente por hacer su trabajo. Tras una asamblea y una reunión con las autoridades escolares, los familiares cambiaron su actitud y se comprometieron a no tomar represalias. El lunes siguiente, la inspectora de zona junto a la directora y el subdirector se reunieron con la madre y el padrastro, y se llegó a un acuerdo que permitió desestimar la denuncia por amenazas.