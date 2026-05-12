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Derivada a INAU

Amenazan a psicóloga escolar en Neptunia por detectar violencia intrafamiliar

La psicóloga de la Escuela 219 intervino por una alumna de 7 años. La madre y el padrastro insultaron a funcionarios, aunque luego acordaron no tomar medidas.

La psicóloga de la Escuela 219 intervino por una alumna de 7 años. La madre y el padrastro insultaron a funcionarios, aunque luego acordaron no tomar represalias.&nbsp;

La psicóloga de la Escuela 219 intervino por una alumna de 7 años. La madre y el padrastro insultaron a funcionarios, aunque luego acordaron no tomar represalias. 

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Una psicóloga de la Escuela 219 de Neptunia, Canelones, fue amenazada por familiares de una alumna de 7 años después de que ella detectara un caso de violencia intrafamiliar. El hecho ocurrió a principios de la semana pasada, según informó Fernando Prego, presidente de la Asociación de Funcionarios de Primaria.

La profesional, que forma parte del programa Escuelas Disfrutables, actuó ante la situación de la niña. Tiempo después, la madre y el padrastro de la menor fueron al centro educativo con intención de intimidarla. Si bien la psicóloga ya no estaba, otros funcionarios presenciaron las amenazas y los insultos. La directora y el subdirector también fueron agredidos verbalmente.

Desestimaron la denuncia

Prego lamentó que la profesional fuera amenazada simplemente por hacer su trabajo. Tras una asamblea y una reunión con las autoridades escolares, los familiares cambiaron su actitud y se comprometieron a no tomar represalias. El lunes siguiente, la inspectora de zona junto a la directora y el subdirector se reunieron con la madre y el padrastro, y se llegó a un acuerdo que permitió desestimar la denuncia por amenazas.

Como consecuencia del caso, la niña fue derivada ese mismo día a un hogar del INAU.

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