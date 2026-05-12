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Política

homenaje

Lanzan un sello conmemorativo a José Mujica

Yamandú Orsi participó en la presentación de un sello postal en homenaje al expresidente José Mujica, al cumplirse aniversario de su muerte.

Con la presencia del Presidente Yamandú Orsi y Lucia Topolansky, se lanzo el sello homenaje a José Pepe Mujica.

Con la presencia del Presidente Yamandú Orsi y Lucia Topolansky, se lanzo el sello homenaje a José Pepe Mujica.

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El sello es una hoja filatélica que contiene cuatro estampillas con imágenes de José Mujica en diferentes momentos de su vida. Una de ellas lo muestra con la banda presidencial durante la transmisión de mando en Plaza Independencia, el 1° de marzo de 2010.

Durante el acto, Orsi mataselló el sobre de la primera edición y descubrió una gigantografía de esa imagen.

La ceremonia se realizó en la sede del Correo Uruguayo y contó con la presencia de Lucía Topolansky, el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez, la ministra de Industria Fernanda Cardona, el presidente del Correo Gabriel Bonfrisco, el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira y otras autoridades nacionales.

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"Espaldarazo a las empresas públicas"

La ministra de Industria, Fernanda Cardona, destacó el "espaldarazo político" que Mujica dio a las empresas públicas durante su gobierno (2010-2015). "Yo fui parte de ese equipo y me acuerdo de eso: el espaldarazo que les dio como motor de desarrollo de Uruguay", afirmó.

Por su parte, el presidente del Correo, Gabriel Bonfrisco, subrayó la importancia que el exmandatario le otorgaba a los organismos estatales. "Para él no eran simplemente organismos del Estado, sino la columna vertebral de la soberanía popular", sostuvo.

Bonfrisco recordó que durante la presidencia de Mujica se promulgó la ley N° 19.009, que garantiza el servicio postal universal y protege los derechos de los usuarios. "Hoy el Correo llega a más de 600 localidades en todo el país, muchas de ellas en el interior profundo. Eso es la materialización de lo que Mujica defendía con su vida", agregó.

"La filatelia tiene una particularidad: la permanencia. Mujica merece ese lugar. Este sello circulará por el mundo, donde haya un uruguayo que quiera comunicarse con otro", concluyó Bonfrisco.

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