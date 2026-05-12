Lanzan un sello conmemorativo a José Mujica

La ceremonia se realizó en la sede del Correo Uruguayo y contó con la presencia de Lucía Topolansky, el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez, la ministra de Industria Fernanda Cardona, el presidente del Correo Gabriel Bonfrisco, el presidente del Frente Amplio Fernando Pereira y otras autoridades nacionales.

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"Espaldarazo a las empresas públicas"

La ministra de Industria, Fernanda Cardona, destacó el "espaldarazo político" que Mujica dio a las empresas públicas durante su gobierno (2010-2015). "Yo fui parte de ese equipo y me acuerdo de eso: el espaldarazo que les dio como motor de desarrollo de Uruguay", afirmó.

Por su parte, el presidente del Correo, Gabriel Bonfrisco, subrayó la importancia que el exmandatario le otorgaba a los organismos estatales. "Para él no eran simplemente organismos del Estado, sino la columna vertebral de la soberanía popular", sostuvo.

Bonfrisco recordó que durante la presidencia de Mujica se promulgó la ley N° 19.009, que garantiza el servicio postal universal y protege los derechos de los usuarios. "Hoy el Correo llega a más de 600 localidades en todo el país, muchas de ellas en el interior profundo. Eso es la materialización de lo que Mujica defendía con su vida", agregó.

"La filatelia tiene una particularidad: la permanencia. Mujica merece ese lugar. Este sello circulará por el mundo, donde haya un uruguayo que quiera comunicarse con otro", concluyó Bonfrisco.