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Deportes Mutual | Campeonato | Campeonato Uruguayo

El jueves hay asamblea

Mutual se declaró en "preconflicto" y el campeonato puede correr riesgo

La Mutual emitió un comunicado en donde sostienen que esta medida la tomaron en base a la "gravedad de distintas situaciones" que atraviesan ciertos clubes.

Mutual se declaró en preconflicto.

Mutual se declaró en "preconflicto".

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
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A través de un comunicado, este martes la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) emitió un comunicado en el que anuncian que se declararon en “preconflicto”. Fue convocada la Asamblea de Socios para analizar los pasos a seguir y evaluar qué medidas se van a tomar.

En el comunicado, sostienen que esta medida responde a la "gravedad de distintas situaciones", las cuáles “nos afectan directamente y que continúan sin soluciones concretas”.

Entre los puntos, detallan un atraso en el pago de los salarios de diversos clubes profesionales, incumplimientos en el cobro de créditos y reclamos asociados a Cooper, club que no pudo disputar la Primera Amateur. Además, exigen condiciones de seguridad en los escenarios deportivos y un “efectivo” funcionamiento de la Comisión de Seguridad y Estadios.

"No podemos naturalizar que los futbolistas continuemos soportando las consecuencias de malas administraciones, incumplimientos y falta de respuestas", continúa el comunicado.

El comunicado finaliza exigiendo a la AUF y a los clubes involucrados la "instalación inmediata de un ámbito formal de trabajo que permita abordar estos temas con la seriedad y urgencia que la situación requiere”.

Asamblea Extraordinaria de la Mutual

Ante esta situación planteada en el comunicado, la Mutual convocó a una Asamblea Extraordinaria que tendrá lugar el próximo jueves 14 de mayo a las 18:00 horas.

Entre el orden del día, destacan:

  • Situación salarial de los clubes profesionales
  • Cobro de créditos y reclamos vinculados a Cooper
  • Comisión de Seguridad y Estadios
  • Adopción de medidas gremiales

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