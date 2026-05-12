A través de un comunicado, este martes la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) emitió un comunicado en el que anuncian que se declararon en “preconflicto”. Fue convocada la Asamblea de Socios para analizar los pasos a seguir y evaluar qué medidas se van a tomar.
El jueves hay asamblea
Mutual se declaró en "preconflicto" y el campeonato puede correr riesgo
La Mutual emitió un comunicado en donde sostienen que esta medida la tomaron en base a la "gravedad de distintas situaciones" que atraviesan ciertos clubes.