Mutual se declaró en "preconflicto" y el campeonato puede correr riesgo

"No podemos naturalizar que los futbolistas continuemos soportando las consecuencias de malas administraciones, incumplimientos y falta de respuestas", continúa el comunicado.

El comunicado finaliza exigiendo a la AUF y a los clubes involucrados la "instalación inmediata de un ámbito formal de trabajo que permita abordar estos temas con la seriedad y urgencia que la situación requiere”.

Asamblea Extraordinaria de la Mutual

Ante esta situación planteada en el comunicado, la Mutual convocó a una Asamblea Extraordinaria que tendrá lugar el próximo jueves 14 de mayo a las 18:00 horas.

Entre el orden del día, destacan: