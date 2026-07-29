Para América Latina, el contexto presenta efectos mixtos. Los países exportadores de materias primas pueden beneficiarse parcialmente de precios internacionales más elevados para algunos productos, aunque ese efecto positivo suele verse compensado por mayores costos energéticos, tasas de interés internacionales más altas y menor dinamismo del comercio mundial.
tensiones
América Latina observa un escenario de riesgos y oportunidades
En el caso de Uruguay, una economía pequeña y altamente abierta, la evolución de estas tensiones resulta especialmente relevante.