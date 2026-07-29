América Latina observa un escenario de riesgos y oportunidades

Brasil enfrenta además el desafío adicional de adaptar rápidamente su estrategia comercial ante el endurecimiento de las medidas estadounidenses, profundizando su acercamiento a nuevos mercados. En el caso de Uruguay, una economía pequeña y altamente abierta, la evolución de estas tensiones resulta especialmente relevante. El aumento de los costos energéticos puede afectar la competitividad, mientras que una desaceleración del crecimiento mundial podría reducir la demanda de exportaciones y moderar el dinamismo del turismo internacional. Al mismo tiempo, los cambios en las relaciones comerciales entre las grandes potencias pueden abrir oportunidades para diversificar mercados y fortalecer la inserción internacional del país.