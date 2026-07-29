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tensiones

América Latina observa un escenario de riesgos y oportunidades

En el caso de Uruguay, una economía pequeña y altamente abierta, la evolución de estas tensiones resulta especialmente relevante.

La economía de América Latina afectada por tensiones.

La economía de América Latina afectada por tensiones.
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Para América Latina, el contexto presenta efectos mixtos. Los países exportadores de materias primas pueden beneficiarse parcialmente de precios internacionales más elevados para algunos productos, aunque ese efecto positivo suele verse compensado por mayores costos energéticos, tasas de interés internacionales más altas y menor dinamismo del comercio mundial.

Brasil enfrenta además el desafío adicional de adaptar rápidamente su estrategia comercial ante el endurecimiento de las medidas estadounidenses, profundizando su acercamiento a nuevos mercados. En el caso de Uruguay, una economía pequeña y altamente abierta, la evolución de estas tensiones resulta especialmente relevante. El aumento de los costos energéticos puede afectar la competitividad, mientras que una desaceleración del crecimiento mundial podría reducir la demanda de exportaciones y moderar el dinamismo del turismo internacional. Al mismo tiempo, los cambios en las relaciones comerciales entre las grandes potencias pueden abrir oportunidades para diversificar mercados y fortalecer la inserción internacional del país.

La economía mundial atraviesa una etapa donde los riesgos geopolíticos vuelven a tener un peso determinante sobre las decisiones económicas. Guerra, energía, inflación, tasas de interés y proteccionismo conforman un conjunto de factores que se retroalimentan y dificultan la estabilidad de los mercados. Aunque no necesariamente anticipan una crisis global, sí configuran un escenario de mayor incertidumbre, menor previsibilidad y decisiones económicas más complejas para gobiernos, empresas e inversores.

En este contexto, la capacidad de adaptación, la diversificación de mercados, el fortalecimiento de las cadenas de suministro y el diseño de políticas macroeconómicas prudentes volverán a ser elementos centrales para enfrentar un entorno internacional cada vez más volátil y competitivo.