Siete personas mueren al caer helicóptero en provincia argentina de San Juan

Un helicóptero que realizaba una capacitación contra incendios forestales en la provincia argentina de San Juan cayó en el parque provincial Ischigualasto y provocó la muerte de siete personas, informó este miércoles el gobernador del distrito.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
"Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas", comunicó este miércoles en las redes sociales el mandatario provincial, Marcelo Orrego.
Entre los fallecidos se encuentra el director de Protección Civil, Carlos Heredia; el subjefe de la Policía de San Juan, el comisario general Germán Videla; el jefe de Bomberos, comisario general Rubén Castro; y el segundo jefe de Bomberos, el comisario inspector Jorge Carbajal.
"Servidores públicos"
Se trata de "servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos y con quienes he tenido el honor de trabajar codo a codo en diferentes situaciones", afirmó el gobernador.
En el siniestro también falleció el piloto de la aeronave, Matías Valenzuela, y los brigadistas de Agencia Federal de Emergencias (AFE) Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.
El helicóptero accidentado, un Bell 412 contratado por la AFE, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, emitió su última alerta a las 10:26 hora local, en plena emergencia.
Otra aeronave que estaba en la zona ubicó el lugar en el que cayó el helicóptero y dio aviso a las autoridades.
Equipos de rescate
Equipos de emergencia se desplegaron en el campo Caballo Anca, un terreno de difícil acceso de más de 60.000 hectáreas en el parque provincial, también conocido como Valle de la Luna, situado entre los departamentos de sanjuaninos de Jáchal y Valle Fértil.
Allí se llevan a cabo las tareas de rescate, asistencia y relevamiento en conjunto con las autoridades provinciales.
"Las causas del siniestro son materia de investigación", informó la cartera de Seguridad.
La AFE se comprometió a brindar nueva información apenas se verifiquen los datos que surjan de la investigación.
(Sputnik)