Siete personas mueren al caer helicóptero en provincia argentina de San Juan

"Servidores públicos"

Se trata de "servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos y con quienes he tenido el honor de trabajar codo a codo en diferentes situaciones", afirmó el gobernador.

En el siniestro también falleció el piloto de la aeronave, Matías Valenzuela, y los brigadistas de Agencia Federal de Emergencias (AFE) Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

El helicóptero accidentado, un Bell 412 contratado por la AFE, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, emitió su última alerta a las 10:26 hora local, en plena emergencia.

Otra aeronave que estaba en la zona ubicó el lugar en el que cayó el helicóptero y dio aviso a las autoridades.

Equipos de rescate

Equipos de emergencia se desplegaron en el campo Caballo Anca, un terreno de difícil acceso de más de 60.000 hectáreas en el parque provincial, también conocido como Valle de la Luna, situado entre los departamentos de sanjuaninos de Jáchal y Valle Fértil.

Allí se llevan a cabo las tareas de rescate, asistencia y relevamiento en conjunto con las autoridades provinciales.

"Las causas del siniestro son materia de investigación", informó la cartera de Seguridad.

La AFE se comprometió a brindar nueva información apenas se verifiquen los datos que surjan de la investigación.

(Sputnik)