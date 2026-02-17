Hacete socio para acceder a este contenido

carne | promoción | Ámsterdam

Agenda Verde

Ámsterdam es la primera ciudad en prohibir publicidad de carne en espacios públicos

La medida no busca prohibir el consumo de carne, sino limitar su promoción con el objetivo de que, hacia 2050, la dieta promedio de sus habitantes esté compuesta en un 50% por productos vegetales.

Ámsterdam es el primer país en prohibir publicidad de carne en espacios públicos.

La capital neerlandesa resolvió eliminar la promoción de productos cárnicos en la vía pública como parte de su estrategia climática. La medida, aprobada por el concejo municipal, comenzará a regir el 1° de mayo tras una modificación en la normativa que regula los anuncios de carne en el espacio urbano.

Desde esa fecha quedará impedida la difusión de carne en carteles, pantallas digitales y en la red de transporte público. La disposición no alcanza a los comercios que comercializan estos productos, que podrán continuar exhibiendo avisos en sus propios locales, ni a los anuncios en prensa escrita, radio, televisión o plataformas digitales.

Según consignaron las autoridades locales, el objetivo no es prohibir el consumo de carne, sino limitar su promoción en ámbitos compartidos por toda la ciudadanía. La iniciativa fue impulsada por el Partij voor de Dieren y GroenLinks, y obtuvo el respaldo de 27 de los 45 concejales.

La decisión se enmarca en la adhesión de la ciudad al Plant Based Treaty, que promueve una transición hacia sistemas alimentarios con mayor peso de alimentos de origen vegetal. El gobierno local se propuso que, hacia 2050, la dieta promedio de sus habitantes esté compuesta en un 50% por productos vegetales.

La restricción también abarcará otros bienes y servicios considerados de alto impacto ambiental, como vuelos, cruceros, combustibles fósiles y automóviles a nafta. Desde el concejo señalaron que resulta contradictorio sostener políticas climáticas ambiciosas y, al mismo tiempo, permitir la promoción de actividades con elevada huella de carbono.

En debate

El debate trasciende lo ambiental. Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas han advertido que la producción de alimentos de origen animal, en particular carnes rojas y lácteos, genera mayores emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con frutas, verduras y legumbres. En esa línea, investigaciones científicas publicadas en revistas especializadas concluyeron que las emisiones asociadas a productos animales superan ampliamente a las vinculadas a alimentos vegetales.

Si bien Ámsterdam se convierte en la primera capital del mundo en adoptar esta política, no es el único municipio neerlandés en avanzar en esa dirección. La ciudad de Haarlem aprobó una medida similar en 2021 y comenzó a aplicarla en 2024, mientras que Utrecht y Bloemendaal también implementaron restricciones comparables.

