Exportaciones cayeron 12% en abril de 2026 con respecto a 2025

China sigue liderando compras de bienes uruguayos; segundo Brasil

Por destinos, China lideró las compras con US$ 175 millones, aunque registró una caída interanual de 16%. Brasil se ubicó en segundo lugar con US$ 167 millones (-15%), seguido por la Unión Europea con US$ 114 millones (-34%), Estados Unidos con US$ 109 millones (-31%) y Argentina con US$ 51 millones (+22%).

Por otra parte el informe hace mención al acuerdo Mercosur - Unión Europea, lo que considera el tema del mes a nivel de comercio exterior.

Acuerdo Mercosur - Unión Europea

El acuerdo Mercosur - Unión Europea, vigente desde mayo de 2026, amplía las oportunidades de acceso a un mercado clave mediante reducciones arancelarias, cuotas preferenciales y nuevas reglas en comercio e inversiones.

Si bien representa una oportunidad relevante para varios productos agroindustriales, su aprovechamiento requerirá capacidad de adaptación, cumplimiento de estándares y apoyo a las mipymes exportadoras.