En abril de 2026, las solicitudes de exportación de bienes alcanzaron US$ 944 millones, representando una caída interanual de 12% que se explica por una baja de ventas de celulosa (que igual fue el principal producto exportado del mes), con ventas por US$ 190 millones (-15% interanual) y de la carne bovina, con US$ 160 millones (-29%).
China sigue como principal comprador
Exportaciones cayeron 12% en abril de 2026 con respecto a 2025
Las exportaciones uruguayas alcanzaron US$ 944 millones en abril de 2026, con una caída interanual de 12%, explicada por menores ventas de celulosa, carne bovina, soja y trigo.