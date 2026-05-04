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Sociedad abril | carne |

China sigue como principal comprador

Exportaciones cayeron 12% en abril de 2026 con respecto a 2025

Las exportaciones uruguayas alcanzaron US$ 944 millones en abril de 2026, con una caída interanual de 12%, explicada por menores ventas de celulosa, carne bovina, soja y trigo.

La exportación bajó en abril de 2026 con respecto al mismo mes de 2025.

La exportación bajó en abril de 2026 con respecto al mismo mes de 2025.

 Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

En abril de 2026, las solicitudes de exportación de bienes alcanzaron US$ 944 millones, representando una caída interanual de 12% que se explica por una baja de ventas de celulosa (que igual fue el principal producto exportado del mes), con ventas por US$ 190 millones (-15% interanual) y de la carne bovina, con US$ 160 millones (-29%).

Otros productos exportados en abril de 2026

Concentrados de bebidas, con US$ 71 millones (+13%); los productos lácteos, con US$ 64 millones (0%); y el arroz, con US$ 42 millones (+1%), completan la lista de los principales productos uruguayos exportados en abril.

PLACAS-INFOGRAFÍA-INFORME-ABRIL_26

China sigue liderando compras de bienes uruguayos; segundo Brasil

Por destinos, China lideró las compras con US$ 175 millones, aunque registró una caída interanual de 16%. Brasil se ubicó en segundo lugar con US$ 167 millones (-15%), seguido por la Unión Europea con US$ 114 millones (-34%), Estados Unidos con US$ 109 millones (-31%) y Argentina con US$ 51 millones (+22%).

Por otra parte el informe hace mención al acuerdo Mercosur - Unión Europea, lo que considera el tema del mes a nivel de comercio exterior.

Acuerdo Mercosur - Unión Europea

El acuerdo Mercosur - Unión Europea, vigente desde mayo de 2026, amplía las oportunidades de acceso a un mercado clave mediante reducciones arancelarias, cuotas preferenciales y nuevas reglas en comercio e inversiones.

Si bien representa una oportunidad relevante para varios productos agroindustriales, su aprovechamiento requerirá capacidad de adaptación, cumplimiento de estándares y apoyo a las mipymes exportadoras.

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