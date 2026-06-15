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historial parejo

Antecedentes de Uruguay ante Arabia Saudita: ¿Qué jugadores repiten del último encuentro?

Será el cuarto enfrentamiento entre Uruguay y Arabia Saudita, segundo consecutivo en un Mundial. El historial entre las selecciones es muy parejo.

Uruguay ante Arabia Saudita con antecedentes muy parejos.

Uruguay ante Arabia Saudita con antecedentes muy parejos.
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Este lunes, desde las 19:00 horas, Uruguay estará debutando en el Mundial cuando se enfrente a Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami. Está será la cuarta vez que la selección celeste se mida ante los árabes, segunda vez consecutiva en un Mundial.

El primer choque entre ambas selecciones fue un amistoso en el año 2002 en el que el ganador resultó ser Arabia Saudita por 3 a 2 con goles de Obeid Al-Dosari, Abdullah Al-Waked y Obeid Al-Dosari, mientras que para los dirigidos en aquel momento por Víctor Púa, marcaron Diego Forlán y Fabián O’Neil.

Para volver a ver un enfrentamiento entre ambos, hay que ir al 2014 en dónde nuevamente se midieron en un amistoso. En ese encuentro igualaron 1 a 1 con tantos de Hassan Muath (en contra) y de Naif Hazazi.

El primer encuentro oficial se dio en el Mundial de Rusia 2018, cuando en el marco de la fase de grupos, Uruguay venció por la mínima a Arabia Saudita con gol de Luis Suárez.

Los jugadores que repiten del último Uruguay y Arabia Saudita

De aquella selección que enfrentó a Arabia Saudita en el Mundial de Rusia 2018, hay cinco jugadores que repetirán presencia.

En aquel encuentro, Óscar Washington Tabárez puso en cancha a Fernando Muslera, Guillermo Varela, José María Giménez y Rodrigo Bentancur, quienes hoy también son parte del plantel. Además, Giorgian de Arrascaeta estuvo en el banco de suplentes.

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