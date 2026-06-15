Este lunes, desde las 19:00 horas, Uruguay estará debutando en el Mundial cuando se enfrente a Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami. Está será la cuarta vez que la selección celeste se mida ante los árabes, segunda vez consecutiva en un Mundial.
historial parejo
Antecedentes de Uruguay ante Arabia Saudita: ¿Qué jugadores repiten del último encuentro?
Será el cuarto enfrentamiento entre Uruguay y Arabia Saudita, segundo consecutivo en un Mundial. El historial entre las selecciones es muy parejo.