Antecedentes de Uruguay ante Arabia Saudita: ¿Qué jugadores repiten del último encuentro?

El primer encuentro oficial se dio en el Mundial de Rusia 2018, cuando en el marco de la fase de grupos, Uruguay venció por la mínima a Arabia Saudita con gol de Luis Suárez.

Los jugadores que repiten del último Uruguay y Arabia Saudita

De aquella selección que enfrentó a Arabia Saudita en el Mundial de Rusia 2018, hay cinco jugadores que repetirán presencia.

En aquel encuentro, Óscar Washington Tabárez puso en cancha a Fernando Muslera, Guillermo Varela, José María Giménez y Rodrigo Bentancur, quienes hoy también son parte del plantel. Además, Giorgian de Arrascaeta estuvo en el banco de suplentes.