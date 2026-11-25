En el plano deportivo, se lanzó Antel Arena Basket como sede oficial de la selección uruguaya de básquetbol y se albergó por primera vez en Latinoamérica el campeonato BKFC de boxeo a puño limpio, con victoria del uruguayo Gastón Reyno. A ello se sumó el programa Arena Abierta, articulado con Presidencia, el Ministerio del Interior, la Intendencia de Montevideo y los municipios D y F para fomentar la convivencia, el deporte y el cuidado ambiental.

Proyecciones y mejoras previstas para 2027

Durante la presentación, las autoridades destacaron el valor del complejo como plataforma de posicionamiento de marca para Antel y adelantaron los lineamientos para 2027. Entre las novedades programáticas figura la llegada del teatro por los 80 años de la Comedia Nacional, con una obra de William Shakespeare.

En materia de infraestructura y servicios, el plan para el próximo año contempla mejoras en la acústica, la iluminación, las pantallas y la propuesta gastronómica del recinto, así como la optimización de la plataforma de venta de entradas Tickantel.