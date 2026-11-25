El Antel Arena cerrará 2026 con un incremento estimado del 30 % en su resultado operativo y un crecimiento del 10 % en la venta de entradas respecto al año anterior, tras el primer año de gestión a cargo de ITC, firma subsidiaria de Antel. El balance fue presentado este martes 24 en las oficinas del complejo ante el presidente de la República, Yamandú Orsi; el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez; la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; el directorio de Antel encabezado por Alejandro Paz; el gerente general de ITC, Alejandro Lemos; y el gerente de la Unidad de Negocios del recinto, Nicolás Fervenza.
buen resultado
Antel Arena cierra un año histórico con récord de artistas uruguayos y 500.000 asistentes
El informe sobre el Antel Arena destaca un ahorro de 800.000 dólares y un récord de artistas nacionales.