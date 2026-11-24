Ante esta situación, los trabajadores ocuparon el fin de semana pasado la planta ubicada en la zona de Paso Carrasco, en Canelones. Posteriormente, y una vez dada a conocer su situación, levantaron la media.

Indicó que la empresa debía presentar las variables para avanzar en una nueva extensión del seguro, pero hasta el momento se ha limitado a "cambiar su relato" y no tiene definido qué va a hacer. Y eso obviamente es una barrera para nosotros".

En ese contexto es que este martes mantuvieron una reunión con el Ejecutivo. El lunes se había reunido la empresa con los ministerios de Economía, Trabajo e Industria. "Sigue en la misma postura de que en enero haría una reestructura, pero no dice los términos de la misma", sostuvo.

Por ahora hay incertidumbre entre los trabajadores que esperan la reunión convocada para el próximo miércoles 2 de diciembre en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en donde esperan respuestas.

Trabajadores a la espera

En síntesis, agregó: "La argumentación de la empresa ha cambiado un poco. Primero por allá, enero, febrero; decía que iba a cerrar la planta. Después, a mitad de año, dijo que pasaría un ciclo 2, dejaría de faenar y procesaría únicamente materia prima; no dejaría la parte de faena. Y después pasó a decir que iba a ser un, vamos a decir como un parque logístico, que lo iba a usar como recibir la mercadería de los otros frigoríficos, por un tema logístico, cerca del puerto, cerca del aeropuerto, como un gran abasto".

"Ahora cambió, dice que no descarta volver a faenar y ahí va especulando porque va cambiando el relato y mantiene la expectativa en el gobierno de mantener la plantilla de trabajo", concluyó.