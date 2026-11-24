“Dios derribará las manos y las lenguas de esos testigos falsos que las levantan para jurar y luego mienten” y que “ocupar un cargo de autoridad para violar las mismas leyes y normas que intentan imponer a los demás no los hace menos pecadores que cualquier otro”.

“El que de vosotros esté libre de pecado que arroje la primera piedra”, cierra la carta, al citar el famoso versículo del Evangelio de Juan.

Marset: "La Policía boliviana me secuestró en el marco de un plan de la DEA"

Antes de eso, Marset comenzaba el escrito mencionando que "hoy se cumplen ocho meses desde que la policía boliviana me secuestró en mi casa, en el marco de un plan de la DEA para traerme a los Estados Unidos”; y prosiguió: “Mañana se cumplen ocho meses desde que llegué aquí, porque el mismo día que me secuestraron me llevaron a Perú y luego hasta aquí, y llegué al día siguiente”, expresó el uruguayo sobre lo sucedido entre el 13 y el 14 de marzo de este año.

Por otra parte, Marset destacó el “excelente y profesional” trabajo de sus nuevos abogados para defenderlo ante la “creatividad” de la acusación de la fiscalía estadounidense. “Lo digo así porque el propio gobierno usó esas palabras. Dijeron que son creativos para construir casos. Ese intento de creatividad se nota en toda la acusación, y más aún en sus propios escritos. Escrito tras escrito cambian sus argumentos y se confunden con sus propias mentiras, una y otra vez”, apuntó.

En el final de la misiva, aseveró que toda su familia “está preocupada” por la falta de resolución del caso, que según el tribunal iba a tener una decisión para el 6 de noviembre. “Sinceramente, todo esto es muy injusto. No debo nada a los Estados Unidos. Llevo ocho meses aquí y todavía no entiendo qué hago aquí. Anhelamos una resolución”, cuestionó.