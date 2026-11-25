El ministro de Economía, Gabriel Oddone, celebró este martes la caída de la tasa de desempleo en octubre, que se ubicó en el 6,5%, marcando el registro más bajo de los últimos doce años. El indicador representa una disminución de 0,6 puntos porcentuales en comparación con setiembre y fue recibido por las autoridades como una señal positiva sobre la capacidad de la economía para generar puestos de trabajo.
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En rueda de prensa, el jerarca destacó no solo la reducción de la desocupación, sino también la mejora en la calidad del empleo. Según detalló Oddone, en lo que va del año se crearon 25.000 puestos de trabajo formales, mientras que los empleos informales se redujeron en 15.000, lo que arroja un saldo de 10.000 nuevos puestos netos en el mercado laboral.
Dato auspicioso
El ministro atribuyó este desempeño a una dinámica económica que, si bien avanza con cautela, logra impactar directamente en la contratación. "El dato de ayer fue muy auspicioso. Lo atribuimos a que el nivel de actividad, que si bien no está creciendo a la tasa que nosotros esperamos, está creciendo a un ritmo lo suficiente como para generar empleo y, sobre todo, que el tipo de crecimiento es bastante inclusivo", subrayó el secretario de Estado.
De acuerdo con los datos oficiales, mientras el desempleo retrocedió, tanto la tasa de actividad —que mide a la población en edad de trabajar que busca ocupación— como la tasa de empleo —que releva a quienes efectivamente trabajan— se mantuvieron estables. No obstante, persisten asimetrías estructurales en el mercado: Montevideo registró mejores indicadores laborales que el interior del país y se mantuvo la brecha de género entre hombres y mujeres.
De cara al cierre del año, Oddone proyectó que la economía uruguaya finalizará con una expansión moderada, por debajo de lo que el país requiere para sostener su desarrollo a largo plazo. Sin embargo, valoró que Uruguay logre sostener una senda de crecimiento positivo en un contexto regional complejo, marcado por economías vecinas que atraviesan períodos de recesión.