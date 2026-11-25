De acuerdo con los datos oficiales, mientras el desempleo retrocedió, tanto la tasa de actividad —que mide a la población en edad de trabajar que busca ocupación— como la tasa de empleo —que releva a quienes efectivamente trabajan— se mantuvieron estables. No obstante, persisten asimetrías estructurales en el mercado: Montevideo registró mejores indicadores laborales que el interior del país y se mantuvo la brecha de género entre hombres y mujeres.

De cara al cierre del año, Oddone proyectó que la economía uruguaya finalizará con una expansión moderada, por debajo de lo que el país requiere para sostener su desarrollo a largo plazo. Sin embargo, valoró que Uruguay logre sostener una senda de crecimiento positivo en un contexto regional complejo, marcado por economías vecinas que atraviesan períodos de recesión.