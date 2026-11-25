El encuentro tendrá las entradas agotadas y, de acuerdo con los datos difundidos por la organización, el 98% de los boletos fue adquirido por hinchas de los dos equipos. La transmisión llegará a 194 países y contará con 43 cámaras instaladas en el estadio con disponibilidad incluso para pasajeros de aviones y barcos.

Grandes eventos deportivos

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, destacó la capacidad de organización del país y señaló que Uruguay y Montevideo recibirán su quinta final internacional desde 2021. "En todos los ámbitos y áreas se han destinado los mejores recursos", afirmó durante el lanzamiento.

Por su parte, el ministro de Turismo (Mintur), Pablo Menoni, sostuvo que la designación refleja las capacidades del país como destino y destacó sus condiciones de seguridad. La directora de Deportes de la Intendencia de Montevideo, Eleonora Navatta, también valoró la elección de la capital y señaló que la ciudad tiene la vocación de convertirse en una capital deportiva.

La final representa una nueva oportunidad para posicionar a Montevideo como sede de competencias internacionales y atraer visitantes, con actividad que se extiende más allá de la ciudad hacia otros destinos turísticos del país.

Final, show musical e Infantino

El evento también tendrá novedades en el formato del espectáculo. Por primera vez en una final de la Copa Libertadores habrá un show musical durante el entretiempo, a cargo del compositor y DJ brasileño, Pedro Sampaio, en una propuesta que sigue el modelo utilizado en la final de la Copa América 2024 y en el Mundial de 2026.

Entre las presencias internacionales previstas se encuentra la del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Desde la Conmebol, Pumpido consideró que el partido marcará "uno de los grandes eventos de la historia del Estadio Centenario" y lo definió como la última final de este tipo.