Antel completa el 100% de cobertura de fibra óptica en localidades de más de 1.000 habitantes

Una inversión clave para la equidad territorial y la educación

La obra en Porvenir demandó una inversión de 255.000 dólares y más de tres meses de ejecución. Los primeros servicios de alta velocidad ya fueron conectados de forma prioritaria en las instituciones clave de la localidad, incluyendo la Escuela N.º 14 de tiempo completo "Brigadier Juan Antonio Lavalleja", el Centro Educativo Integrado (CEI) de nivel liceal y el centro de atención a la infancia y la familia (CAIF), además de hogares particulares y empresas de la zona.

"Hoy tener fibra óptica es acceder a un derecho básico", afirmó el vicepresidente de Antel, Pablo Álvarez, al resaltar que la infraestructura permite a los habitantes del interior teletrabajar, estudiar y emprender con la misma calidad, fiabilidad y velocidad que un uruguayo que vive en el mejor barrio de Montevideo.

Por su parte, María Celia Piñeiro, directora de los centros educativos locales (que suman 260 alumnos), celebró el impacto inmediato en las aulas al explicar que las limitaciones previas interrumpían las tareas de pensamiento computacional en su pantalla virtual. La llegada de la fibra óptica representa, en sus palabras, un enorme adelanto para la enseñanza y la gestión institucional.

Próximos pasos: Cobertura total para el sector rural

El despliegue de Antel no se detiene en este hito. Como parte de su rol de empresa pública y su compromiso con la descentralización, la compañía anunció su hoja de ruta para los próximos meses.

Para finales de 2026, está previsto completar la cobertura en todas las localidades de más de 500 habitantes. Asimismo, al término del presente período de gobierno, la meta de la institución es alcanzar el 100% de los pueblos que cuenten con más de 100 viviendas en todo el territorio nacional.

Fuerte plan de inversiones en Paysandú para 2026

El anuncio en Porvenir se enmarca en un ambicioso plan de desarrollo para el departamento de Paysandú, donde Antel ejecutará más de 2,1 millones de dólares durante este año. De ese presupuesto global, 886.500 dólares se destinan específicamente a obras de fibra óptica al hogar, lo que permitirá finalizar los trabajos pendientes en Gallinal, El Eucaliptus, Orgoroso, Estación Porvenir y Piedra Sola.

En paralelo, la empresa pública destinará 869.000 dólares al fortalecimiento general de la red móvil y cerca de 600.000 dólares para ejecutar 22 obras en seis sitios estratégicos del departamento. Estas acciones están orientadas a reforzar la calidad del servicio en zonas que registran un crecimiento sostenido en el volumen de datos y en la cantidad de usuarios que utilizan tecnologías LTE y 5G.

Con este despliegue, localidades sanduceras como Guichón, Piedras Coloradas, Quebracho, Termas de Guaviyú y Tambores ya gozan de un ecosistema digital robusto que impulsa el arraigo local y la atracción de nuevas inversiones empresariales.