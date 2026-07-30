Caetano advirtió que la baja aprobación del gobierno alimenta el descrédito de la política

En una entrevista en Show de Legítima Defensa (Caras y Caretas), el historiador y analista Gerardo Caetano sostuvo que la caída de la aprobación del gobierno responde a problemas de gestión política y alertó sobre el crecimiento del descrédito hacia el sistema político.
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Caetano señaló que distintas encuestas registran niveles de desaprobación que alcanzan el 65 %, una cifra que, según indicó, solo encuentra un antecedente comparable en la crisis de 2002 durante el gobierno de Jorge Batlle. Agregó que, a diferencia de lo ocurrido en administraciones anteriores, el descenso en la aprobación del presidente se produjo en un período muy corto de gestión.
A su juicio, "la pérdida de respaldo del gobierno no se traduce automáticamente en un fortalecimiento de la oposición". Por el contrario, sostuvo que Uruguay "comienza a reproducir una tendencia observada en otros países de América Latina, donde el desencanto alcanza al conjunto del sistema político y deteriora la confianza ciudadana en los partidos".
Deficiencias de gestión
El analista sostuvo que las dificultades del gobierno no obedecen principalmente a problemas de comunicación, sino a deficiencias en la gestión política. En ese sentido, afirmó que la comunicación es consecuencia de la forma en que se toman las decisiones y cuestionó la falta de coordinación entre integrantes del gabinete, las escasas reuniones ministeriales y la existencia de contradicciones públicas entre jerarcas del Poder Ejecutivo.
"El problema de gestión política deriva en problemas comunicacionales, pero es mucho más profundo", sostuvo.
Caetano consideró que, tras un cierre de 2025 marcado por una evaluación negativa, "el gobierno dio señales de haber realizado una autocrítica al comenzar este año". Sin embargo, afirmó que esa intención quedó rápidamente opacada por una sucesión de episodios políticos que volvieron a deteriorar la imagen del Ejecutivo.
Entre ellos mencionó el denominado "caso de la camioneta", al que calificó como un episodio especialmente perjudicial para la administración del presidente Yamandú Orsi, al afectar uno de los aspectos que, según afirmó, la ciudadanía exige con mayor firmeza: la honestidad.
Ciudadanía exigente
En ese marco, sostuvo que el Frente Amplio llegó al gobierno luego de una administración anterior atravesada por distintos escándalos y que, por esa razón, la ciudadanía será particularmente exigente con los estándares éticos del actual gobierno.
Caetano afirmó que el Ejecutivo enfrenta tres grandes desafíos para recuperar respaldo ciudadano. El primero es preservar una imagen de honestidad; el segundo, demostrar capacidad de transformación, ya que entiende que el gobierno fue elegido para impulsar cambios y no únicamente para administrar el Estado; y el tercero, hacerlo en un contexto de restricciones fiscales y de incertidumbre internacional, manteniendo criterios de austeridad.
Transformaciones
A pesar de las críticas, el historiador señaló que existen áreas donde el gobierno impulsa transformaciones, aunque consideró que esos avances quedan relegados por los errores políticos y los episodios que dominan la agenda pública.
Finalmente, advirtió que la persistencia de altos niveles de desaprobación constituye una señal de alerta para toda la dirigencia política. Si bien entiende que Uruguay mantiene una democracia de partidos que dificulta el surgimiento de liderazgos antisistema, sostuvo que el deterioro de la confianza ciudadana puede convertirse en un terreno propicio para el crecimiento de expresiones de antipolítica si las fuerzas políticas no logran recuperar credibilidad.