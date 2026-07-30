Terrible
"Pudo haber sido una masacre": presidente del Inisa sobre el joven asesinado
El presidente del Inisa Jaime Saavedra señaló que la víctima estaba “haciendo las cosas bien” y volvía de visitar a su familia cuando “lo ajusticiaron”.
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El presidente del Inisa Jaime Saavedra señaló que la víctima estaba “haciendo las cosas bien” y volvía de visitar a su familia cuando “lo ajusticiaron”.
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“Es un hecho tremendo, sin precedentes. El sentimiento predominante de todo es de angustia”, dijo Saavdedra, que agregó que la víctima era “un chiquilín que estaba en un programa de semilibertad con autorización judicial. Es un programa muy chiquito, de diez chiquilines, donde los gurises que se portan bien, con autorización judicial, hacen una vida similar a la de la libertad. Tienen ocho horas durante el día para ir a estudiar, a trabajar, a buscar trabajo y para estar con su familia”.
Saavedra señaló que el adolescente “estaba haciendo las cosas bien”, estudiaba, visitaba a su familia y era uno de los candidatos a trabajar en el programa Cosechado Esperanza que lidera Richard Read. "Ayer volvía de visitar a su familia y lo ajusticiaron en la puerta del hogar. Estaba cumpliendo con su compromiso, volviendo en hora y, por las informaciones que tenemos, fue una verdadera masacre perpetrada por tres personas", señaló.
El jerarca también coincidió con la preocupación planteada por el sindicato de trabajadores, que advirtió que varias balas atravesaron el portón y pudieron haber alcanzado a funcionarios, internos o personas que circulaban por la zona.
El presidente de Inisa dijo que el Ministerio del Interior visitará el centro este jueves para analizar posibles mejoras en materia de seguridad.
“Uno se queda con la sensación de que esto puede volver a repetirse. Tenemos que tomar las máximas precauciones”, concluyó.