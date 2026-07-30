"Pudo haber sido una masacre": presidente del Inisa sobre el joven asesinado

“Estaba haciendo las cosas bien”

“Es un hecho tremendo, sin precedentes. El sentimiento predominante de todo es de angustia”, dijo Saavdedra, que agregó que la víctima era “un chiquilín que estaba en un programa de semilibertad con autorización judicial. Es un programa muy chiquito, de diez chiquilines, donde los gurises que se portan bien, con autorización judicial, hacen una vida similar a la de la libertad. Tienen ocho horas durante el día para ir a estudiar, a trabajar, a buscar trabajo y para estar con su familia”.