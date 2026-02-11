AOEC rechaza cierre de centro de distibución de Conaprole: "Actúa igual o peor que las multinacionales"

Asimismo, la AOEC señala que esta medida afecta la distribución en los departamentos de Artigas y Rivera, cuestionando la gestión de la empresa al afirmar que "dice ser Cooperativa pero actúa igual o peor que las multinacionales".

Respecto a las negociaciones mediadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el sindicato aclara que la empresa también ha rechazado propuestas ministeriales que el gremio había aceptado, asegurando que la cooperativa no ha estado dispuesta a negociar la situación que originó el conflicto actual.

Los trabajadores de Rivera han solicitado formalmente que se revea la decisión de cierre, destacando su intención de "trabajar en paz" y priorizar la calidad del producto.

Ante este escenario, el Consejo Nacional de Delegados/as se reunirá este jueves para analizar las acciones a seguir. La organización advierte que se evaluarán medidas de fuerza en caso de que la empresa mantenga lo que definen como una "actitud beligerante en el marco de las relaciones laborales".

Comunicado completo: