AOEC rechaza cierre de centro de distibución de Conaprole: "Actúa igual o peor que las multinacionales"
Conaprole anunció este miércoles el cierre definitivo de su Centro de Distribución en el departamento de Rivera.
Diego Lafalche / FocoUy
La Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) rechazó este miércoles mediante un comunicado el anuncio realizado por la cooperativa Conaprole sobre el cierre del centro de distribución de Planta 14, ubicado en Rivera, previsto para el próximo lunes 16.
El gremio vincula esta medida directamente con un conflicto planteado entre las partes por diversos temas y denuncia una "permanente actitud de Conaprole de no respetar los ámbitos de relacionamiento" y de "dilatar permanentemente todas las negociaciones".
En tanto, el colectivo de trabajadores de Planta 14 sostiene que, desde la apertura del centro el 17 de octubre del año pasado, han sido utilizados como "herramienta de amenazas" en el marco de las negociaciones, calificando la decisión de cierre como una "actitud injusta y arbitraria" que pone a dicha planta como "rehén de conflictos".
Asimismo, la AOEC señala que esta medida afecta la distribución en los departamentos de Artigas y Rivera, cuestionando la gestión de la empresa al afirmar que "dice ser Cooperativa pero actúa igual o peor que las multinacionales".
Respecto a las negociaciones mediadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el sindicato aclara que la empresa también ha rechazado propuestas ministeriales que el gremio había aceptado, asegurando que la cooperativa no ha estado dispuesta a negociar la situación que originó el conflicto actual.
Los trabajadores de Rivera han solicitado formalmente que se revea la decisión de cierre, destacando su intención de "trabajar en paz" y priorizar la calidad del producto.
Ante este escenario, el Consejo Nacional de Delegados/as se reunirá este jueves para analizar las acciones a seguir. La organización advierte que se evaluarán medidas de fuerza en caso de que la empresa mantenga lo que definen como una "actitud beligerante en el marco de las relaciones laborales".