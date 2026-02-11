El especialista en traumatología de rodilla, Dr. Miguel Vázquez, que trata a Abel Hernández brindó precisiones sobre el estado de salud del jugador y el tratamiento que viene llevando adelante tras su reciente lesión. En declaraciones a la emisora Sport 890, el profesional confirmó que el diagnóstico arrojó una lesión ligamentosa, detectada mediante estudios de ecografía, lo que ha requerido la implementación de un abordaje médico especializado.
Joya entre algodones
Médico que trata la lesión de Abel Hernández reveló cuánto tiempo estará fuera de las canchas
Inicialmente se había hablado de algunas semanas para recuperar a la Joya Abel Hernández, pero el medicó dijo que llevará meses.