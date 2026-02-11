Médico que trata la lesión de Abel Hernández reveló cuánto tiempo estará fuera de las canchas

El tratamiento aplicado al delantero ha tenido un enfoque regenerativo, destacándose el uso de infiltraciones de plasma rico en plaquetas y un seguimiento riguroso con fisioterapia. Según explicó el facultativo, el objetivo es estimular la curación natural de los tejidos afectados. Asimismo, adelantó que en las próximas jornadas se realizará una nueva ecografía de control para evaluar la evolución de la zona y determinar la conveniencia de realizar nuevas infiltraciones.