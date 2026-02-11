Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Abel Hernández | médico | lesión

Joya entre algodones

Médico que trata la lesión de Abel Hernández reveló cuánto tiempo estará fuera de las canchas

Inicialmente se había hablado de algunas semanas para recuperar a la Joya Abel Hernández, pero el medicó dijo que llevará meses.

Abel Hernández&nbsp;

Abel Hernández 

 Foto: Tenfield
El especialista en traumatología de rodilla, Dr. Miguel Vázquez, que trata a Abel Hernández brindó precisiones sobre el estado de salud del jugador y el tratamiento que viene llevando adelante tras su reciente lesión. En declaraciones a la emisora Sport 890, el profesional confirmó que el diagnóstico arrojó una lesión ligamentosa, detectada mediante estudios de ecografía, lo que ha requerido la implementación de un abordaje médico especializado.

El tratamiento aplicado al delantero ha tenido un enfoque regenerativo, destacándose el uso de infiltraciones de plasma rico en plaquetas y un seguimiento riguroso con fisioterapia. Según explicó el facultativo, el objetivo es estimular la curación natural de los tejidos afectados. Asimismo, adelantó que en las próximas jornadas se realizará una nueva ecografía de control para evaluar la evolución de la zona y determinar la conveniencia de realizar nuevas infiltraciones.

Sin la Joya por tres meses

Respecto a los plazos para que el deportista vuelva a la alta competencia, el Dr. Vázquez estimó que el proceso demandará, en términos generales, un período de aproximadamente tres meses. El especialista subrayó que, tras un tratamiento adecuado, lo habitual es que un paciente de alto rendimiento pueda retomar la actividad deportiva profesional en ese lapso, aunque remarcó que los tiempos definitivos siempre quedan sujetos a la evolución clínica particular del futbolista.

Finalmente, el médico transmitió tranquilidad al señalar que la respuesta de Hernández al tratamiento viene siendo positiva. La supervisión médica continuará de forma cercana para asegurar que el retorno a las canchas se produzca en condiciones óptimas de seguridad y rendimiento físico.

