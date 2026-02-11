Hacete socio para acceder a este contenido

Sindicales

meses de conflictividad en el sector

Conaprole anunció cierre de centro de distribución en Rivera

La cooperativa informó que la falta de acuerdos sobre cuatro propuestas del Ministerio de Trabajo motivó la resolución buscando la sostenibilidad de Conaprole.

La decisión surge tras lo que la empresa describe como "constantes negativas del gremio a considerar alternativa alguna". Conaprole indica que el Ministerio de Trabajo presentó cuatro propuestas, las cuales fueron "todas aceptadas por la empresa" pero no contaron con la aprobación de la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC).

En agosto de 2025, la Asamblea de los 29 respaldó el cierre de la Planta N°14 de Rivera. En aquel momento, la cooperativa "transformó la planta en un Centro de Distribución" atendiendo a un pedido del sindicato.

Sin embargo, la empresa afirma que la conflictividad se ha extendido a otros sectores estratégicos. Se han registrado medidas gremiales que "impactan directamente en la producción en plena zafra de mercado interno".

Como consecuencia de esta situación, Conaprole informa que existen "faltantes de más de 30 productos en plaza". Además, advierte sobre el "riesgo cierto de tener que disponer de materia prima que no puede ser procesada".

La situación afecta a los productores cooperativistas, quienes "ya han visto reducido el precio de su leche a partir del mes de enero". La empresa sostiene que la medida busca resguardar la "sostenibilidad de toda la cadena" láctea.

Finalmente, la cooperativa comunicó que mantendrá "mecanismos de apoyo y prioridad en vacantes para los trabajadores involucrados". La institución reafirma su intención de construir un "marco de paz laboral".

