Conaprole anunció cierre de centro de distribución en Rivera.

Sin embargo, la empresa afirma que la conflictividad se ha extendido a otros sectores estratégicos. Se han registrado medidas gremiales que "impactan directamente en la producción en plena zafra de mercado interno".

Como consecuencia de esta situación, Conaprole informa que existen "faltantes de más de 30 productos en plaza". Además, advierte sobre el "riesgo cierto de tener que disponer de materia prima que no puede ser procesada".

La situación afecta a los productores cooperativistas, quienes "ya han visto reducido el precio de su leche a partir del mes de enero". La empresa sostiene que la medida busca resguardar la "sostenibilidad de toda la cadena" láctea.

Finalmente, la cooperativa comunicó que mantendrá "mecanismos de apoyo y prioridad en vacantes para los trabajadores involucrados". La institución reafirma su intención de construir un "marco de paz laboral".

Comunicado completo: