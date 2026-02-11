La cooperativa Conaprole ha resuelto el cierre definitivo de su Centro de Distribución en el departamento de Rivera. Según la empresa, la medida se toma tras nueve meses de un conflicto que ha generado "graves consecuencias económicas para la cooperativa".
meses de conflictividad en el sector
Conaprole anunció cierre de centro de distribución en Rivera
La cooperativa informó que la falta de acuerdos sobre cuatro propuestas del Ministerio de Trabajo motivó la resolución buscando la sostenibilidad de Conaprole.