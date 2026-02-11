Argentina: balas de goma y gases lacrimógenos contra los manifestantes que rechazan reforma laboral

"Está lleno de gente, y se nota el ambiente tenso por la situación misma, como corresponde", señaló Joaquín a la Agencia Sputnik sentado junto a su progenitora.

Este músico de hip-hop, de unos 30 años, señaló que se estaban alejando del epicentro de la marcha debido a los enfrentamientos, con la intención de regresar a los alrededores del Congreso "entrando por el otro lado".

Contra los manifestantes

Difícil estaba el acceso en torno al parlamento, pues las Fuerzas de Seguridad desplegadas, incluidas la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval, junto con el apoyo de la Policía de la ciudad de Buenos Aires, cortaron las calles aledañas para aislar el centro de la protesta.

"Estamos totalmente en contra de la reforma laboral", explicó Élida, la madre del músico, al manifestar su preocupación por "todos los aspectos", con "la pérdida de derechos de trabajadores que se consiguieron hace tantos años", como "la extensión de la jornada laboral que se puede alargar hasta doce horas, sin la posibilidad de cobrar horas extra, a través del banco de horas".

El banco de horas es una de las principales preocupaciones de la mujer, "por la pérdida que supone para las familias que tienen que cuidar a sus hijos en determinados horarios, y que eso sea motivo de que a un trabajador lo sancionen y lo puedan despedir", puntualizó.

Como directora de una empresa privada de salud, esta argentina reconoció no estar preocupada por su situación, pero sí definió como "un horror" que "después de tantas conquistas el país vuelva a la época de la colonia en pos del capitalismo, con tanta riqueza en tantas poquitas manos frente a la cantidad de pobres que hay no solo en Argentina, sino en todo el mundo".

"Dicen que los argentinos necesitamos un bastón para vivir y por eso vamos al psicólogo, pero van quienes pueden pagar, porque en los hospitales públicos tienen un turno de psicología por mes habilitado, cuando las necesidades de las familias son enormes y las drogas están muy metidas en los barrios", describió Élida.

Reforma "esclavista"

No lejos de ellos, una pareja se acercaba a la movilización a sabiendas de los disturbios que se habían producido para expresar su rechazo "a la precarización que genera esta reforma esclavista".

"Nos preocupa nuestra calidad de vida en desmedro constante, con este Gobierno particularmente"; expresó Inés, una mujer de unos 40 años que se encuentra desempleada desde hace unos seis meses.

La mujer explicó que tenía una lesión en una cuerda vocal debido al trabajo que tuvo, en un centro de conferencias (Call center), en el que prescindieron de ella sin haberle pagado lo que había trabajado en el mes.

"La flexibilización la hicieron de hecho por que se sienten avalados, al punto de que el presidente pudo sacar un decreto que estableció que las aseguradoras de trabajo (ART) te pueden pagar menos", señaló respecto al Decreto 549 que entró en vigor este mes.

Su pareja, Gabriel, está empleado en una empresa privada pero por primera vez no le dieron a elegir las vacaciones, "así que ya se siente el aval de la reforma laboral", lamentó Inés.

Esta argentina calificó de "terrible e increíble, en un retroceso de 100 años", que la reforma laboral habilite que las empresas puedan disponer del tiempo de los trabajadores "en la jornada laboral que no está estipulada, y que si tenés alguna lesión pueden pagarte la mitad del sueldo o despedirte y te vas lesionado y sin sueldo".

Sindicatos en lucha

Como una de las entidades convocantes de la protesta, la rama autónoma de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA-A) expresó a la Agencia Sputnik su rechazo a la reforma laboral durante la masiva movilización que organizaron junto con otros gremios de la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central sindical del país.

"Hoy hay una Argentina de dos caras, un Congreso con diputados y senadores que quieren aprobar una ley infame y retrotraer el país al siglo XIX", sostuvo el secretario gremial de la central sindical, Hugo "Cachorro" Godoy.

La segunda cara "son los trabajadores movilizando, que estamos parando y llevando adelante un plan de lucha que no solamente rechace este proyecto de ley, sino que ponga en el primer orden del debate argentino y la agenda pública el aumento del salario", abogó el sindicalista.

El freno a los despidos provocados por el ajuste del Gobierno del presidente Javier Milei es otra de las prioridades de la CTA-A.

"Por ello estamos convocando a que cada fábrica que se cierre, producto de la política de entrega de Milei, sea una fábrica tomada y ocupada, para preservar los puestos de trabajo de millones de trabajadores que hoy se están perdiendo", dijo Godoy.

Reforma borra derechos

La reforma laboral de La Libertad Avanza (ultraderecha) propone, entre otras medidas, un Fondo de Asistencia Laboral alternativo a las indemnizaciones.

El texto autoriza a que las vacaciones se fraccionen por un mínimo de siete días, y establece además un banco de horas, para que el trabajador pueda acumular horas extras con el objetivo de intercambiarlas después por horas libres o jornadas reducidas.

La iniciativa del oficialismo establece además la derogación de estatutos profesionales, entre ellos el del Periodista Profesional.

En la modificación de la Ley del Contrato de Trabajo, en tanto, quedan limitados los convenios colectivos negociados entre sindicatos y asociaciones empresariales, y también circunscribe la actividad de las asambleas y los congresos de delegados.

En virtud de la nueva configuración parlamentaria, que se estrenó el 10 de diciembre tras las elecciones legislativas de octubre, el oficialismo cuenta con la primera minoría de la Cámara de Diputados y con el segundo bloque más grande del Senado.

(Sputnik)