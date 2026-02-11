Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Juez | apartamento | Daniela Cabral

Chau cárcel vip en Punta

Juez ordenó vender de inmediato apartamento de lujo donde estaba recluida Daniela Cabral

La Justicia de Concursal rechazó los recursos interpuestos por Daniela Cabral y ordenó al síndico vender inmediatamente el apartamento de Punta del Este.

Juez de Conexión Ganadera ordenó vender la cárcel vip de Daniela Cabral. &nbsp;

Juez de Conexión Ganadera ordenó vender la "cárcel vip" de Daniela Cabral.

 
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El juez del Concurso de Conexión Ganadera, Leonardo Méndez, rechazó todos los recursos interpuestos por los abogados del clan Basso Cabral y ordenó al síndico, Alfredo Ciavattone, vender inmediatamente el apartamento 1305 de la Torre Imperiale I (Punta del Este), donde cumple prisión preventiva Daniela Cabral, la viuda del cerebro de la estafa, Gustavo Basso.

La "cárcel vip" de Daniela Cabral

El apartamento valuado en US$ 900.000, considerado una "cárcel vip" por los indignados damnificados por la estafa ganadera, fue comprado con dinero desviado de la estafa por la que fue imputada. Muchos abogados no se explican por qué no fue formalizada también por lavado de activos, como los otros exdirectores vivos de la empresa, Pablo Carrasco y Ana Iewdiukow.

A fines del año pasado, la defensa de los Basso Cabral, presentó una serie de recursos para evitar que el apartamento sea vendido, señalando de que se trataba de una acción demasiado adelantada y que no había justificación clara de por qué se decidió ir al remate.

Los abogados cargaron contra Ciavattone porque entienden que este no tiene causas probatorias para rematar el inmueble.

HA4txR0XQAAtV_-

La decisión del juez de Concurso

El martes 9 de febrero, el Dr. Méndez (juez de Concurso de 1° Turno) resolvió desestimar los argumentos presentados por la familia Basso Cabral y ordenó que la sindicatura “proceda a la venta inmediata” del apartamento.

Entre los argumentos esgrimidos por el juez coincide con el síndico en que la manutención del apartamento “resulta muy costosa, lo que deviene ajustado a una menor conservación de la masa activa”. Además, como la actividad comercial que desarrollaba Basso se encuentra suspendida, “la única solución posible es la liquidación de los bienes que integran la masa activa del concurso, ya que no existe actividad empresarial que pueda continuar desarrollándose”.

En caso de que los herederos de Basso quieran seguir adelante con la actividad empresarial, deberán hacerlo a título personal. En cualquier caso, antes, y como prioridad, deberán pagar las deudas que dejó el fallecido a los empresarios.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar