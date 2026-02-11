El juez del Concurso de Conexión Ganadera, Leonardo Méndez, rechazó todos los recursos interpuestos por los abogados del clan Basso Cabral y ordenó al síndico, Alfredo Ciavattone, vender inmediatamente el apartamento 1305 de la Torre Imperiale I (Punta del Este), donde cumple prisión preventiva Daniela Cabral, la viuda del cerebro de la estafa, Gustavo Basso.
Chau cárcel vip en Punta
Juez ordenó vender de inmediato apartamento de lujo donde estaba recluida Daniela Cabral
