Juez ordenó vender de inmediato apartamento de lujo donde estaba recluida Daniela Cabral

Los abogados cargaron contra Ciavattone porque entienden que este no tiene causas probatorias para rematar el inmueble.

HA4txR0XQAAtV_-

La decisión del juez de Concurso

El martes 9 de febrero, el Dr. Méndez (juez de Concurso de 1° Turno) resolvió desestimar los argumentos presentados por la familia Basso Cabral y ordenó que la sindicatura “proceda a la venta inmediata” del apartamento.

Entre los argumentos esgrimidos por el juez coincide con el síndico en que la manutención del apartamento “resulta muy costosa, lo que deviene ajustado a una menor conservación de la masa activa”. Además, como la actividad comercial que desarrollaba Basso se encuentra suspendida, “la única solución posible es la liquidación de los bienes que integran la masa activa del concurso, ya que no existe actividad empresarial que pueda continuar desarrollándose”.

En caso de que los herederos de Basso quieran seguir adelante con la actividad empresarial, deberán hacerlo a título personal. En cualquier caso, antes, y como prioridad, deberán pagar las deudas que dejó el fallecido a los empresarios.