MEC y la INDDHH firmaron convenio de colaboración para la búsqueda de detenidos-desaparecidos

De acuerdo a lo que informó la cartera de educación, el convenio tiene el fin de "desarrollar la cooperación" entre el ministerio y la INDDHH, con el objeto de continuar la búsqueda de personas detenidas-desaparecidas durante la actuación ilegítima del Estado, entre el 13 de junio de 1968 y el 26 de junio de 1973 así como durante el terrorismo de Estado desplegado entre el 27 de junio de 1973 y el 28 de febrero de 1985.