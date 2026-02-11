MEC y la INDDHH firmaron convenio de colaboración para la búsqueda de detenidos-desaparecidos

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) firmaron este miércoles un convenio de colaboración para la búsqueda de personas detenidas desaparecidas.
Por Memoria Verdad y Justicia
El convenio entre los organismos permitirá a la INDDHH el "acceso irrestricto" a archivos que puedan ser relevantes para la búsqueda de detenidos-desaparecidos.