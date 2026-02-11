Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Derecho Humanos convenio | INDDHH | Ministerio de Educación y Cultura

Por Memoria Verdad y Justicia

MEC y la INDDHH firmaron convenio de colaboración para la búsqueda de detenidos-desaparecidos

El convenio entre los organismos permitirá a la INDDHH el "acceso irrestricto" a archivos que puedan ser relevantes para la búsqueda de detenidos-desaparecidos.

El titular del MEC, José Carlos Mahía junto a la directora de la INDDHH, Mariana Mota, en la firma del convenio.

El titular del MEC, José Carlos Mahía junto a la directora de la INDDHH, Mariana Mota, en la firma del convenio.

 @JoseCarlosMahia
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

De acuerdo a lo que informó la cartera de educación, el convenio tiene el fin de "desarrollar la cooperación" entre el ministerio y la INDDHH, con el objeto de continuar la búsqueda de personas detenidas-desaparecidas durante la actuación ilegítima del Estado, entre el 13 de junio de 1968 y el 26 de junio de 1973 así como durante el terrorismo de Estado desplegado entre el 27 de junio de 1973 y el 28 de febrero de 1985.

"Hoy firmamos un convenio con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo para facilitar el acceso a archivos del Estado en la búsqueda de personas detenidas desaparecidas. Por más memoria, verdad y justicia", dijo el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/JoseCarlosMahia/status/2021642989584757146&partner=&hide_thread=false

Como parte del convenio, el MEC se compromete a facilitar y apoyar a la INDDHH a fin de impulsar la investigación y búsqueda de las personas detenidas y desaparecidas, posibilitando el acceso irrestricto a los archivos que pudieren ser relevantes, a juicio de la INDDHH, en particular, del Archivo General de la Nación, de la Dirección Nacional del Registro de Estado Civil y de la Biblioteca Nacional.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar