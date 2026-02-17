Negociaciones trilaterales en Suiza por guerra en Ucrania se habrían atascado

Por su parte, el enviado especial del presidente de Rusia para la cooperación económica con países extranjeros, Kiril Dmítriev, se negó a pronunciarse sobre los resultados de las negociaciones con Estados Unidos que tuvieron lugar este martes en Ginebra.

"Lo siento, no comentamos nada", dijo Dmítriev a esta agencia antes de abandonar la ciudad suiza.

Negociaciones en Suiza

Una nueva ronda de conversaciones entre Rusia, EEUU y Ucrania tiene lugar los días 17 y 18 de febrero en Ginebra.

Steve Witkoff, enviado especial estadounidense, y el empresario y yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, representan a Washington en dichas negociaciones.

La delegación rusa está encabezada por el asesor presidencial Vladímir Medinski e incluye, entre otros funcionarios, al almirante Ígor Kostiukov, jefe de la Dirección General del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas; y al vicecanciller Mijaíl Galuzin.

A su vez, la comitiva ucraniana está liderada por el jefe de la oficina de Vladímir Zelenski, Kiril Budánov; su adjunto Serguéi Kislitsa; el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umérov; el jefe de Estado Mayor, Andréi Gnátov; el diputado David Arajamia; y el subjefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa, Vadim Skibitski.

Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según el presidente Vladímir Putin, son proteger a la población de Donbás de "un genocidio por parte del régimen de Kiev" y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia el este.

(Sputnik)