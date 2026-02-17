Hacete socio para acceder a este contenido

negocian en suiza

Negociaciones trilaterales en Suiza por guerra en Ucrania se habrían atascado

Rusia, Ucrania y EEUU negocian en Suiza el fin de la guerra iniciada en 2023, pero por el momento se dice que no hay avances.

Negociaciones en Suiza no avanzan.

 Sputnik
Las negociaciones trilaterales entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos que se celebran en estos días en la ciudad suiza de Ginebra se quedaron atascadas, informó el corresponsal del diario Axios Barak Ravid.

"Dos fuentes conocedoras del asunto me informaron que las negociaciones en el grupo político en Ginebra se 'atascaron' hoy (martes). Las fuentes dijeron que la razón fueron las posiciones presentadas por el nuevo jefe negociador ruso, Vladímir Medinski", publicó Ravid en su cuenta de X.

El periodista no precisó de qué posiciones se trataba ni cuál fue la reacción de EEUU y Ucrania.

Por su parte, el enviado especial del presidente de Rusia para la cooperación económica con países extranjeros, Kiril Dmítriev, se negó a pronunciarse sobre los resultados de las negociaciones con Estados Unidos que tuvieron lugar este martes en Ginebra.

"Lo siento, no comentamos nada", dijo Dmítriev a esta agencia antes de abandonar la ciudad suiza.

Negociaciones en Suiza

Una nueva ronda de conversaciones entre Rusia, EEUU y Ucrania tiene lugar los días 17 y 18 de febrero en Ginebra.

Steve Witkoff, enviado especial estadounidense, y el empresario y yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, representan a Washington en dichas negociaciones.

La delegación rusa está encabezada por el asesor presidencial Vladímir Medinski e incluye, entre otros funcionarios, al almirante Ígor Kostiukov, jefe de la Dirección General del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas; y al vicecanciller Mijaíl Galuzin.

A su vez, la comitiva ucraniana está liderada por el jefe de la oficina de Vladímir Zelenski, Kiril Budánov; su adjunto Serguéi Kislitsa; el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umérov; el jefe de Estado Mayor, Andréi Gnátov; el diputado David Arajamia; y el subjefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa, Vadim Skibitski.

Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según el presidente Vladímir Putin, son proteger a la población de Donbás de "un genocidio por parte del régimen de Kiev" y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia el este.

(Sputnik)

Dejá tu comentario

