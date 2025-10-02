Hacete socio para acceder a este contenido

"no queremos el mundial"

Arde Marruecos: se extienden las protestas y ya hay tres muertos

Decenas de miles de jóvenes, que protestan contra el Mundial y reclaman hospitales, han ganado las calles de las principales ciudades de Marruecos.

Jóvenes protestan en Marruecos.

Jóvenes protestan en Marruecos.

 Imagen tomada de X
Al menos tres personas murieron y más de 350 resultaron heridas durante los disturbios y violencia que se han extendido en Marruecos en los últimos días, informó el Ministerio del Interior del reino. Las protestas tienen como hilo conductor el rechazo a la construcción de estadios y reclaman hospitales.

El jefe de gobierno de Marruecos, Aziz Ajanuch, confirmó las muertes, mientras que la policía informó en un comunicado que dos personas murieron cuando los agentes recurrieron a la fuerza para contener a los manifestantes que trataban de asaltar un edificio policial cerca de la ciudad costera de Agadir y apoderarse de las armas almacenadas en él, indica BBC Mundo.

Las autoridades no dieron detalles de cómo murió la tercera persona.

Protestas desde hace una semana

El comunicado de la cartera, citado por el periódico marroquí Hespress, subraya que las protestas, que empezaron a finales de la semana pasada, se convirtieron en disturbios y actos de violencia con manifestantes usando armas blancas, piedras, botellas de gas y encendiendo neumáticos.

"No queremos el Mundial, la salud es prioritaria" y "Los estadios están aquí, ¿pero dónde están los hospitales?" son algunos de los cánticos que repiten los manifestantes de la Generación.

El ente añadió que los disturbios dejaron 354 heridos, entre ellos 326 oficiales de las fuerzas del orden.

Gobierno reaccionará

El Gobierno de Marruecos reaccionará a las exigencias sociales de los manifestantes en las protestas juveniles, declaró Ajanuch.

"El Gobierno anuncia que dará respuesta a las exigencias sociales y está preparado para dialogar y debatir vía instituciones públicas", dijo Ajanuch durante una reunión del Ejecutivo que se transmitió en canales de televisión marroquíes.

Las protestas juveniles estallaron en Marruecos el 27 de setiembre y se propagaron a las ciudades más grandes del reino, incluida la capital Rabat. Sus participantes exigen reformar los sistemas de educación y salud y luchar contra la corrupción. Según medios, como organizador de las protestas actuó el movimiento juvenil GenZ 212.

Las autoridades marroquíes dijeron comprender las exigencias sociales y estar preparadas para reaccionar positivamente, sosteniendo el diálogo.

(En base a Sputnik y BBC Mundo)

