Humberto de Vargas desacatado agredió a panelista de streaming: "te cazo del cogote"

La referencia al exsecretario de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), acusado de gastos sin justificar, fue tomada con ironía por Ricci, expresidente de la Federación de Funcionarios de OSE, quien desafió en vivo: “Mirá qué miedo le tengo a Humberto. Que venga y hablamos”.

Al llegar al estudio, De Vargas inició su habitual editorial, pero no dejó pasar la presencia del sindicalista. “Quiero hacerle una pregunta y que usted sea sincero: ¿usted trabaja?”, lanzó el comunicador, lo que desató un cruce cargado de tensión. Ricci respondió que trabaja desde hace 39 años como administrativo y periodista deportivo, pero De Vargas insistió con vehemencia en precisar sus tareas, poniendo en duda su labor sindical.

De Vargas lanzó ataques contra los militantes sindicales, que según el ninguno trabaja. En tono desafiante y fuera de poco, insistió en interminable cantidad de veces con preguntarle a Ricci de que trabajaba. A pesar de que el periodista y funcionario de OSE le explicó reiteradamente su rol en la empresa estatal al frente de una jefatura de gestión humana, de Vargas continuó con su pregunta: "decime de qué trabajas".

De Vargas quien parecía no entender las explicaciones atacó directamente la condición de sindicalista de Ricci quien y cuestionó a otros referentes del movimiento sindical, a lo que Ricci respondió: "

“Para mí es un orgullo. ¿Qué tiene que ver? ¿Para qué me preguntás? ¿Por qué no le preguntás a Fernando Pereira? Vení, golpeá la mesa y preguntale al 'Fogata' Bermúdez".

La discusión escaló con reproches mutuos, comparaciones con otros referentes gremiales y un intercambio de insultos que tensó aún más el ambiente. Ricci calificó de “cagón” al comunicador, lo que encendió definitivamente la confrontación. De Vargas reaccionó con amenazas directas y se abalanzó sobre el sindicalista, mientras el conductor Richard Galeano y el productor Mauro Imbríaco intervinieron rápidamente para separarlos.

Ante el caos, la transmisión fue cortada de manera inmediata.