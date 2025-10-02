Gomensoro: la falta de líderes en Nacional y el "boicot" frente a posible reparto equitativo

El plantel y las localías

Durante la entrevista, Javier Gomensoro hizo referencia a dos temas relevantes, la falta de jugadores en la mitad de la cancha, y la polémica por la venta de las localías.

En cuanto a la conformación del equipo, para el dirigente, tras el mercado de pases, "nos están faltando jugadores que cumplan el rol de volante de recuperación, no estamos sobrados". Hizo hincapié en que se fueron Amaro y Yonathan Rodríguez, y que "sólo" llegó al club Lucas Rodríguez que con el esquema que utiliza Peirano hoy, es titular.

Respecto a la compra de localías, Gomensoro manifestó que "no hay nada regulado" en cuanto a esto, y que a su entender, "está bien que Nacional haga lo imposible por jugar en escenarios que nos favorezcan".

De igual manera, sostuvo que en caso de que ponga sobre la mesa un documento que regule el tema de los localías al comienzo de cada campeonato y que los clubes no puedan cambiar de escenario, "lo firmaría sin ninguna duda".

Los derechos de televisión

"En Nacional hemos hecho conciencia y tuvimos una Asamblea de socios que nos marcó el camino", afirmó Javier Gomensoro en Tarde de Fútbol, respecto a los derechos de televisión y la postura que tomó Nacional de apoyar para que se vaya a un proceso licitatorio.

La AUF hizo oficial el pliego de condiciones con las fechas, en dónde se dará a conocer al ganador el 22 de diciembre, algo que queda muy ajustado en el tema de fechas para la empresa que gane, ya que a finales de enero comienza la temporada del fútbol uruguayo. "e llegó a un calendario acortados para que las empresas liciten y se ponga en marcha porque las circunstancias así lo llevaron", afirmó.

"Hay diferencias entre Nacional y Peñarol desde el punto de vista del mercado. Hoy en día, los clubes van a recibir casi el doble de lo que están ganando, y si los clubes se meten en el lío de querer que el reparto sea equitativo, Nacional y Peñarol van a exhortar al boicot", afirmó respecto al pedido de algunas instituciones de que los ingresos se repartan de forma equitativa.