Política

a seis meses

A 43% llega el respaldo ciudadano a la gestión de Yamandú Orsi

Una encuesta de Cifra señala que la popularidad del presidente alcanza al 58%, superando ampliamente al nivel de aprobación de gestión.

Orsi con buena imagen.

 Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

Al finalizar los primeros seis meses de gobierno el respaldo ciudadano a la gestión del presidente Yamandú Orsi se ubica en el 43%, mientras que su popularidad trepa al 58%, según se desprende de una encuesta de la consultora Cifra conocida este jueves.

La encuesta, realizada entre el 18 y el 28 de setiembre y que comprende a 803 personas, revela que mientras la aprobación de gestión se ubica en el 43% la desaprobación alcanza el 33% de los ciudadanos. Hay un 17% de encuestados que no tienen todavía opinión formada y un 7% no opina.

Por lo tanto la gestión de Orsi tiene un saldo positivo de 10 puntos.

Popularidad del presidente

En cuanto a la popularidad del presidente, ahí se mide la simpatía hacia el individuo y no su gestión, esta se ubica en 58%, mientras que hay un 29% que dice sentir antipatía por el mandatario y un 13% que no tiene opinión formada.

Al comparar los primeros meses de la administración Orsi con las anteriores, señala el informe de Cifra, se observa que hubo tres gestiones que a esta altura recibían una evaluación más positiva: la mejor evaluada fue la de Vázquez en su primer gobierno, seguido de cerca por Lacalle Pou y Mujica. Orsi se ubica cuarto, con una evaluación bastante menos positiva que la de Mujica, pero mejor que la de Vázquez en su segundo gobierno y Batlle en el año 2000.

Concluye Cifra que en estos meses de gobierno Orsi "ha logrado mantener e incluso incrementar un poco el apoyo inicial a su gestión, aunque han crecido más los juicios negativos". En un clima muy partidizado, los votantes de la Coalición que no tenían opinión formada tienden a alinearse con muchos de sus líderes que tienen un discurso muy crítico hacia la nueva administración. La mayoría de los votantes del Frente Amplio, en cambio, se alinean con el presidente que eligieron, y al menos en esta medición no parece que las críticas “por izquierda” tengan impacto en el grueso de los frenteamplistas.

