Argentina goleó 3-0 a Argelia con triplete de Messi e igualó a Klose como máximo goleador

Farès Chaïbi parecía abrir el marcador cuatro minutos después, a los 8, pero su gol tampoco fue validado. El enganche de Eintracht Fráncfort recibió un gran pase filtrado y venció al Dibu Martínez con un derechazo, pero se encontraba fuera de juego, algo que confirmó el VAR tras el festejo argelino.

Messi fue el encargado de destrabar el partido con un golazo a los 17 minutos. El histórico atacante zurdo, de 38 años, tomó la pelota en tres cuartos luego de un pase de Rodrigo de Paul y sacó un potente zurdazo de afuera del área que adquirió velocidad e ingresó en el arco a media altura.

Argentina lo liquidó en el complemento, nada más y nada menos que con dos goles más de Messi, quien a los 53 minutos asistió a Lautaro Martínez para que este conectara un remate cruzado que terminó tapando Luca Zidane.

El segundo del experimentado enganche no tardó en llegar. En el minuto 60, Alexis Mac Allister remató de media distancia y forzó un rebote del arquero argelino, tras el que Messi empujó la pelota y convirtió el 2-0.

Zidano le tapó un mano a mano a Messi con una gran atajada más tarde, pero el zurdo tuvo revancha y a los 75’ selló la goleada con un potente remate a colocar que partió desde la medialuna e ingresó en el arco por el primer palo.

Messi igualó a Klose

Lionel Messi igualó el récord de Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales con 16 anotaciones, al convertir un triplete en el debut de Argentina ante Argelia por la Copa del Mundo 2026 de México, Estados Unidos y Canadá.

El centrodelantero alemán, retirado desde 2016, tuvo este récord en solitario durante mucho tiempo, pero la actuación del zurdo de Inter Miami contra los argelinos le arrebató esa distinción.

Messi abrió el marcador a los 17’ con un gran remate de media distancia, aumentó la cuenta a los 60’ tras un rebote del arquero y selló el 3-0 a los 75’ con otro muy tiro desde la medialuna.