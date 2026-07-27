Escala tensión entre Argentina y Brasil: "Provocación sin precedentes", dice Cancillería brasileña

Lula habló con Xi Jinping

Por su parte, Lula informó que se comunicó con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping. “Reiteramos el propósito compartido de ampliar la cooperación en áreas estratégicas y de alta tecnología, como inteligencia artificial, satélites, beneficiamiento de minerales críticos y comercio de fertilizantes”, señaló el mandatario brasileño.

Destacó las coincidencias en “acelerar las tratativas para un acuerdo Mercosur-China, que contemple las necesarias flexibilidades”.

Brasil convoca

Mientras tanto, el canciller Vieira recibió al embajador en Buenos Aires, Julio Glinternick Bitelli, que fue llamado a consultas. También fue convocado en forma de protesta el embajador argentino en Brasilia, Guillermo Daniel Raimondi, para pedirle explicaciones.

El canciller brasileño denunció que Milei “vino en un viaje privado a Brasil para participar de un evento partidista y el contenido de sus declaraciones fue agresivo y caracteriza una intromisión en temas internos y una ofensa no solamente al presidente Lula y al Poder Judicial, sino que también a las instituciones democráticas y al pueblo brasileño”.

"Pero no nos intimidan los voceros de la extrema derecha, ni los nacionales ni los de afuera. Como dijo el presidente Lula, con mentiras nadie va a ganar a Brasil”, sostuvo el canciller brasileño en diálogo con Infobae.

Milei "payaso"

También se refirió al tema el ministro de Hacienda de Brasil, Darío Durigan, quien tildó a Milei de “payaso”.

“El payaso del presidente de Argentina vino ayer a Brasil y habló de Brasil, cuando el riesgo país de Argentina es mucho mayor, su deuda pública es mucho mayor y su inflación es mucho mayor”, expresó en declaraciones radiales.