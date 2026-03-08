Hacete socio para acceder a este contenido

Asamblea de Expertos de Irán elige a Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo

Mojtaba Jameneí es el segundo hijo de Alí Jameneí, asesinado al comienzo de los bombardeos masivos por parte de Estados Unidos e Israel.

Mojtaba Jameneí, nuevo líder supremo de Irán.
La Asamblea de Expertos designó a Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo de Irán, comunicó la agencia de noticias Fars. Jameneí, es el segundo hijo del ayatolá Alí Jameneí, quien fue asesinado en el primer día de bombardeos masivos de Estados Unidos e Israel.

"Por decisión de la Asamblea de Expertos de Irán, Mojtaba Jameneí, será el tercer líder supremo", dice el comunicado.

Jameneí, de 56 años, tendrá la última palabra en todos los asuntos de Estado y también desempeñará las funciones del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas iraníes y de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria, a la que su padre otorgó más poder durante su mandato de casi 47 años.

Complejo proceso

Los contornos del complejo proceso de sucesión empezaron a perfilarse la mañana siguiente a la muerte de Jameneí. Tal y como establece la Constitución iraní, la República Islámica formó el domingo un consejo para asumir las funciones de liderazgo y gobernar el país.

El consejo está integrado por el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial del país, Gholamhossein Mohseni Ejei, y un miembro del Consejo de Guardianes elegido por el Consejo de Discernimiento de Irán, que asesora al líder supremo y dirime disputas con el Parlamento.

Mientras el consejo se encargó de gobernar del país de manera interina, la tarea de elegir a un nuevo líder supremo lo antes posible recayó en la Asamblea de Expertos, un panel de 88 miembros compuesto íntegramente por clérigos chiíes que son elegidos por voto popular cada ocho años y cuyas candidaturas son aprobadas por el Consejo de Guardianes, el órgano constitucional de supervisión de Irán.

Quién es Mojtaba

Nacido el 8 de setiembre de 1969 en la ciudad nororiental de Mashhad, Mojtaba es el segundo de los seis hijos del extinto líder Ali Jamenei.

Cursó sus estudios secundarios en la escuela religiosa Alavi de Teherán.

Según los medios de comunicación iraníes, a los 17 años sirvió en el ejército durante varios períodos cortos durante la guerra entre Irán e Irak. El conflicto, que duró ocho años (1980-1988), hizo que el régimen se enemistara aún más de Estados Unidos y sus aliados de Occidente, que apoyaban a Irak.

En 1999, Mojtaba se trasladó a Qom, una ciudad santa considerada un importante centro de la teología chiita, para continuar sus estudios religiosos.

(En base a Sputnik, RT y BBC Mundo)

