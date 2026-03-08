Asamblea de Expertos de Irán elige a Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ActualidadRT/status/2030757715492946221&partner=&hide_thread=false Emotivo momento del anuncio del ayatolá Mojtabá Jameneí como el tercer líder de la Revolución en la plaza Vanak de Teherán.https://t.co/G9Ejup8IOK pic.twitter.com/adL6IGpTEi — RT en Español (@ActualidadRT) March 8, 2026

Complejo proceso

Los contornos del complejo proceso de sucesión empezaron a perfilarse la mañana siguiente a la muerte de Jameneí. Tal y como establece la Constitución iraní, la República Islámica formó el domingo un consejo para asumir las funciones de liderazgo y gobernar el país.

El consejo está integrado por el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial del país, Gholamhossein Mohseni Ejei, y un miembro del Consejo de Guardianes elegido por el Consejo de Discernimiento de Irán, que asesora al líder supremo y dirime disputas con el Parlamento.

Mientras el consejo se encargó de gobernar del país de manera interina, la tarea de elegir a un nuevo líder supremo lo antes posible recayó en la Asamblea de Expertos, un panel de 88 miembros compuesto íntegramente por clérigos chiíes que son elegidos por voto popular cada ocho años y cuyas candidaturas son aprobadas por el Consejo de Guardianes, el órgano constitucional de supervisión de Irán.

Quién es Mojtaba

Nacido el 8 de setiembre de 1969 en la ciudad nororiental de Mashhad, Mojtaba es el segundo de los seis hijos del extinto líder Ali Jamenei.

Cursó sus estudios secundarios en la escuela religiosa Alavi de Teherán.

Según los medios de comunicación iraníes, a los 17 años sirvió en el ejército durante varios períodos cortos durante la guerra entre Irán e Irak. El conflicto, que duró ocho años (1980-1988), hizo que el régimen se enemistara aún más de Estados Unidos y sus aliados de Occidente, que apoyaban a Irak.

En 1999, Mojtaba se trasladó a Qom, una ciudad santa considerada un importante centro de la teología chiita, para continuar sus estudios religiosos.

(En base a Sputnik, RT y BBC Mundo)