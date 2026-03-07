Dura respuesta de Astesiano a Ripoll: "Perdieron por vos" y "buscá laburo en una panadería"

En ese sentido, mencionó el caso de la condena de Astesiano, así como también el pasaporte al narco Sebastián Marset y la prisión preventiva por explotación sexual del exsenador blanco Gustavo Penadés.

Ante el comentario de que Astesiano hace streaming, Ripoll respondió: “Está bien, viste que en Uruguay todos tenemos oportunidades”.

La respuesta de Astesiano

El exjefe de seguridad no tardó en responder y aseguró: “Perdieron por vos. Te dijeron que te callaras, que no eras vocero del Partido Nacional”. “Yo que vos, busco laburo. Capaz que en tu barrio hay una panadería, un supermercado para despachar. Porque la política no te quiere, Valeria”, añadió.