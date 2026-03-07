Dura respuesta de Astesiano a Ripoll: "Perdieron por vos" y "buscá laburo en una panadería"

En las últimas horas surgió un duro cruce entre la dirigente nacionalista Valeria Ripoll y excustodio de Lacalle Pou, Alejandro Astesiano. Ambos se pasaron factura, luego de que la excandidata a la vicepresidencia de la República por el Partido Nacional nacionalista se refiriera al exjefe de la seguridad presidencial durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, quien fue condenado a prisión por varios delitos.
Sobre las razones por las que perdió el gobierno la Coalición Republicana, Ripoll enumeró en entrevista con Los mismos locos (El Espectador) una serie de argumentos con respecto a los “hechos que fueron de público conocimiento”.
En ese sentido, mencionó el caso de la condena de Astesiano, así como también el pasaporte al narco Sebastián Marset y la prisión preventiva por explotación sexual del exsenador blanco Gustavo Penadés.
Ante el comentario de que Astesiano hace streaming, Ripoll respondió: “Está bien, viste que en Uruguay todos tenemos oportunidades”.
La respuesta de Astesiano
El exjefe de seguridad no tardó en responder y aseguró: “Perdieron por vos. Te dijeron que te callaras, que no eras vocero del Partido Nacional”. “Yo que vos, busco laburo. Capaz que en tu barrio hay una panadería, un supermercado para despachar. Porque la política no te quiere, Valeria”, añadió.