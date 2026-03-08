8M 2026: Si no denuncias el imperialismo, ¿qué denuncias?

Despojando de su propia historia al movimiento de mujeres detrás de las reivindicaciones del Día Internacional de la Mujer, originalmente Día Internacional de la Mujer Trabajadora y de sus raíces obreras, antiimperialistas y socialistas.

Es hora de que lo entiendan, no somos todas reformistas.

No es, ni debe ser parte del sentido común dominante, -menos que menos en los movimientos populares- la exclusión de la lectura revolucionaria y de transformación estructural de la sociedad.

Revolución que, en estos tiempos graves, no admite demora ni vacilación. Tal vez les indigna que el movimiento obrero feminista no se quede en las reivindicaciones que buscan “reformar” o “mejorar” sus pobres condiciones de existencia dentro del sistema de dominación: porque entienden que, sin una transformación radical de los sistemas de opresión y sin las personas las oprimidas, no es posible la igualdad ni la justicia social.

Volveremos a colocar una y otra vez, las veces que sea necesario y que nos dé la gana todos los lexemas que hieren sus oídos.

***

¿Se puede mantener una postura de izquierda y no nombrar el imperialismo o el colonialismo? ¿Hay ciertos conceptos que quedaron por fuera del debate público?

Denunciar fuerte y claro que Estados Unidos e Israel están sembrando el caos mundial, a través de un régimen terrorista que no para de asesinar y destruir culturas y pueblos, se ha tornado un tema de debate dentro de la misma izquierda, como si fuera una lectura y no la lectura de lo que vivimos y vemos.

Evitaron denunciar el genocidio demasiado tiempo, mientras lo veían por HD, evitaron decir que Estados Unidos e Israel violan el derecho internacional que ellos mismos crearon y financian masacres impunemente cada día.

¿Será que se fueron tornando cada vez más insensibles frente al dolor ajeno o quieren encajar en una clase social a la que no pertenecen?

¿Cómo se puede enunciar un sujeto feminista que no esté en contra del imperialismo? Causante del padecimiento que mujeres, hombres, niños y disidencias viven en todo el mundo.

Los oprimidos somos la mayoría, eso parece claro, pero

¿Quién es el opresor? Y ¿Por qué, justo en este momento atroz de la historia, se ha omitido en el debate? ¿Por orden de quién?

No es “contra todos los hombres”, no está allí el antagonismo, es contra las personas que nos explotan a todos, incluyendo a esos hombres que a través de numerosos mecanismos de crueldad nos explotan a nosotras; es a ellos también que le decimos no podrás sin mi como lo fue siempre y como no lo será sin nuestra lucha. Porque patriarcado y capitalismo andan de la mano.

***

Estados Unidos e Israel bombardean Irán, hacen una campaña sobre la opresión de las mujeres iraníes y vuelven a bombardear; entre sus primeros objetivos destruyen una escuela y asesinan a 160 niñas que se encontraban en horario escolar. Luego publican un video de los bombardeos con La Macarena de fondo; realizan otro evento circense con apoyo de la FIFA (la que dio el 1er premio de la paz hecho a medida de Donald Trump) junto a Luis Suárez y Leonel Messi; y luego un evento de una decena de pastores rezando alrededor del presidente de los EEUU en el Despacho Oval.

En todo el mundo arrasan la tierra, expolian bienes, derriban gobiernos, desestabilizan regiones para satisfacer su propia voracidad capitalista; financian un genocidio que ha asesinado, según estimaciones -contando muertes directas e indirectas- a +/-180.000 personas, 70% mujeres y niños.

Y nada, nada de lo que hacen en África o Asia Occidental resulta ajeno a la historia y el futuro de nuestra América.

Hay quienes lo defienden, lo toleran, lo quieren quitar del debate, lo administran.

Administran la máquina de crueldad del sistema de sometimiento imperialista y colonialista, que ya tantos siglos lleva causando desgracias a gran parte de la humanidad, especialmente a las mujeres y a los niños. Sufrimos los padecimientos que siembra cada vez con mayor ahínco el halo mortuorio del fascismo; algunos cobardes y obtusos se niegan a denunciar, pero las obreras dicen fuerte y claro: ‘no pasarán’”.

***

El terrorismo de estado contra el que marchamos el 20 de mayo, y todos los desaparecidos del pueblo que buscamos no se explican sin denunciar la política histórica de saqueo y represión del imperialismo.

Critican que las mujeres que formamos parte de la clase obrera organizada expongamos las relaciones de dominación históricas como problema central del mundo en el que vivimos hoy; asunto que aparenta ser conveniente mantener en el cajón de los temas tabú, de los conceptos tabú. Sostener como mujeres y disidencias una visión revolucionaria, clasista, latinoamericana, internacionalista, marxista, antiimperialista ¿es estar en offside?, ¿para quién?

Con tono jocoso abordan esta discusión que suscitaron, sobre sí habría que hacer una marcha aparte para reivindicar una postura antiimperialista en la marcha del 8 de marzo.

La misma postura que reivindican las RadFem cuando plantean que las personas trans, las disidencias, deben organizar sus espacios "por fuera" del 8 de marzo.

Es que, ¿se debe pedir permiso para denunciar las desgracias cotidianas de la opresión imperialista sobre nuestros cuerpos y territorios? Muy por el contrario. Las obreras organizadas no tienen que pedir ningún permiso, ni achicarse frente a la presión de quienes, desde un lugar de poder de palabra (por ejemplo) eligen mirar para el costado, traicionar o ser cómplices del mal de este mundo.

***

Luchamos contra un sistema de dominio imperialista y patriarcal.

Un sistema que asesina específicamente mujeres y niñas como mecanismo de limpieza étnica, que desfigura mujeres en el Líbano, que utiliza el hambre como arma de guerra, ejerciendo bloqueos económicos criminales que asfixian a las naciones y provocan la desestabilización interna y el caos. Un sistema que persigue a las migrantes y a sus hijos y hace del color de piel un asunto de estado. Un sistema que protege a los pedófilos que los gobiernan.

Un sistema cada día más patriarcal, saqueador y asesino.

Un sistema criminal.

Un sistema terrorista.

Siempre recuerdo la frase de Ryszard Kapuciski que aprendí precisamente en la Facultad: los cínicos no sirven para este oficio.