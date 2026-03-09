Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política

Legítima Defensa 2da Dosis

Kechichian destacó impacto de la "revolución de las cosas simples"

Destacó la creación de nuevos puestos de trabajo, el aumento del bono escolar y el Bono Crianza, así como de las becas para estudiantes secundarios.

Senadora del Frente Amplio, Liliam Kechichian.

Senadora del Frente Amplio, Liliam Kechichian.

 Foto: Federico Gutierrez / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

La senadora Liliam Kechichian detalló los pilares de la gestión de gobierno de Yamandú Orsi, destacando el concepto de la “revolución de las cosas simples”, que define las acciones centradas en el programa con impacto directo en la vida cotidiana de los ciudadanos.

En entrevista con Legítima Defensa 2da. Dosis (Caras y Caretas), Kechichian destacó las medidas implementadas entre las que se encuentra el aumento del bono escolar y del Bono Crianza. Se habilitaron inscripciones para becas destinadas a estudiantes de educación secundaria y terciaria. En el ámbito de la enseñanza media, se dispuso la instalación de cincuenta comedores para la alimentación de los alumnos y la apertura de escuelas de tiempo completo.

En materia económica, destacó la creación de 26 mil nuevos puestos de trabajo y la incorporación de 20 mil cotizantes al Banco de Previsión Social. También mencionó el control de la inflación y el registro del nivel de exportaciones más alto en la historia del país. “Estos datos se presentaron en un contexto donde la oposición señala deficiencias en la gestión general”, sostuvo.

Programa y acción parlamentaria

Hizo mención a la labor en el Parlamento, que incluyó el debate del presupuesto nacional, donde se fijaron como prioridades para abatir la pobreza en la niñez, la salud mental y la permanencia de los jóvenes en el sistema de enseñanza. “En la agenda legislativa se destaca la votación de la ley de lavado de activos y el proyecto para otorgar autonomía a la Defensa Pública, con el fin de que deje de depender de la Suprema Corte de Justicia”, indicó.

Un tema destacado por la legisladora, incluido en el programa que el Frente Amplio (FA) puso a consideración de la ciudadanía en las pasadas elecciones, es la creación de la Universidad de la Educación. Recordó que la creación de instituciones de este tipo requiere veintiún votos en el Senado. “El objetivo de este proyecto es permitir la formación profesional en el territorio nacional sin necesidad de traslados hacia la capital”, sostuvo.

Seguridad

En cuanto a la seguridad, uno de los temas que más preocupa a la población, informó que el Poder Ejecutivo presentará el Plan de Seguridad Nacional el 1 de abril.

Kechichian, quién fuera ministra de Turismo en los gobiernos de José Mujica y Tabaré Vázquez, comparó la gestión actual con las políticas de turismo anteriores. En este sentido hizo hincapié en que el turismo social “fue un eje que permitió viajes para trabajadores rurales, empleadas y estudiantes con desempeño académico”.

Finalmente, hizo referencia el diálogo social como vía para resolver cuestiones de la seguridad social, el sistema de cuidados y la edad de jubilación.

Dejá tu comentario

Te puede interesar