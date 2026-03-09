Kechichian destacó impacto de la "revolución de las cosas simples"

Programa y acción parlamentaria

Hizo mención a la labor en el Parlamento, que incluyó el debate del presupuesto nacional, donde se fijaron como prioridades para abatir la pobreza en la niñez, la salud mental y la permanencia de los jóvenes en el sistema de enseñanza. “En la agenda legislativa se destaca la votación de la ley de lavado de activos y el proyecto para otorgar autonomía a la Defensa Pública, con el fin de que deje de depender de la Suprema Corte de Justicia”, indicó.

Un tema destacado por la legisladora, incluido en el programa que el Frente Amplio (FA) puso a consideración de la ciudadanía en las pasadas elecciones, es la creación de la Universidad de la Educación. Recordó que la creación de instituciones de este tipo requiere veintiún votos en el Senado. “El objetivo de este proyecto es permitir la formación profesional en el territorio nacional sin necesidad de traslados hacia la capital”, sostuvo.

Seguridad

En cuanto a la seguridad, uno de los temas que más preocupa a la población, informó que el Poder Ejecutivo presentará el Plan de Seguridad Nacional el 1 de abril.

Kechichian, quién fuera ministra de Turismo en los gobiernos de José Mujica y Tabaré Vázquez, comparó la gestión actual con las políticas de turismo anteriores. En este sentido hizo hincapié en que el turismo social “fue un eje que permitió viajes para trabajadores rurales, empleadas y estudiantes con desempeño académico”.

Finalmente, hizo referencia el diálogo social como vía para resolver cuestiones de la seguridad social, el sistema de cuidados y la edad de jubilación.