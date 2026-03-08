Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo

intervención

Trump presentó el Escudo de las Américas, ¿en que consiste y que persigue?

La iniciativa procura la intervención militar en el continente bajo el pretexto de la lucha contra los carteles de la droga y el crimen organizado.

Trump reúne a sus amigos para combatir al narco, o por lo menos eso dice.

Trump reúne a sus amigos para combatir al narco, o por lo menos eso dice.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

A una semana del ataque a Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió el pasado sábado en Florida con una docena de presidentes de América Latina en la denominada Cumbre Escudo de las Américas (Shield of the Americas), un encuentro donde el republicano planteó un pacto para conformar una “coalición militar” contra el crimen organizado.

En el evento participaron figuras como el presidente de Argentina, Javier Milei, de El Salvador, Nayib Bukele, de Ecuador, Daniel Noboa, y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

"Esta histórica coalición de naciones trabajará conjuntamente para impulsar estrategias que pongan fin a la injerencia extranjera en nuestro hemisferio, a las pandillas y carteles criminales y narcoterroristas, y a la inmigración ilegal y masiva", informó el departamento de Estado.

Agenda militar

La agenda que estuvo planteada para "promover la libertad, la seguridad y la prosperidad" en la región se enfocó en la creación de una Coalición Anticarteles de las Américas (Americas Counter Cartel Coalition).

Se trata de un acuerdo militar que busca erradicar los carteles en el hemisferio occidental. "La única forma de derrotar a estos enemigos es desatando el poder de nuestros ejércitos. Tenemos que usar nuestro ejército. Tienes que usar tu ejército", afirmó Trump.

La proclamación firmada por el mandatario estadounidense en el marco de la cumbre de Miami, detalla que es "un compromiso de líderes militares y representantes de 17 países que demuestra que la región está lista para emplear poder duro para derrotar estas amenazas a nuestra seguridad y civilización".

En la coalición destaca la ausencia de México, Colombia y Venezuela, países que llevan décadas luchando contra el narcotráfico.

(En base a CNN y BBC Mundo)

Dejá tu comentario

Te puede interesar