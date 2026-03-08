Trump presentó el Escudo de las Américas, ¿en que consiste y que persigue?

Agenda militar

La agenda que estuvo planteada para "promover la libertad, la seguridad y la prosperidad" en la región se enfocó en la creación de una Coalición Anticarteles de las Américas (Americas Counter Cartel Coalition).

Se trata de un acuerdo militar que busca erradicar los carteles en el hemisferio occidental. "La única forma de derrotar a estos enemigos es desatando el poder de nuestros ejércitos. Tenemos que usar nuestro ejército. Tienes que usar tu ejército", afirmó Trump.

La proclamación firmada por el mandatario estadounidense en el marco de la cumbre de Miami, detalla que es "un compromiso de líderes militares y representantes de 17 países que demuestra que la región está lista para emplear poder duro para derrotar estas amenazas a nuestra seguridad y civilización".

En la coalición destaca la ausencia de México, Colombia y Venezuela, países que llevan décadas luchando contra el narcotráfico.

(En base a CNN y BBC Mundo)