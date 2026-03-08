A una semana del ataque a Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió el pasado sábado en Florida con una docena de presidentes de América Latina en la denominada Cumbre Escudo de las Américas (Shield of the Americas), un encuentro donde el republicano planteó un pacto para conformar una “coalición militar” contra el crimen organizado.
intervención
Trump presentó el Escudo de las Américas, ¿en que consiste y que persigue?
La iniciativa procura la intervención militar en el continente bajo el pretexto de la lucha contra los carteles de la droga y el crimen organizado.