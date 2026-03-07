Hacete socio para acceder a este contenido

Política

Palabra santa

Marcos Carámbula: "En este segundo año, el gobierno tiene que entusiasmar a los frenteamplistas"

El informe que hizo Yamandú Orsi de su primer año de gestión fue muy bueno destacó Marcos Carámbula.

Marcos Carámbula espera que 2026 sea una bisagra lara Yamandú Orsi.

 Archivo
Por Redacción Caras y Caretas

El exintendente de Canelones, Marcos Carámbula, habló del desencanto de parte de la militancia con el gobierno y consideró que "todavía no se logró entusiasmar a los frenteamplistas".

"El informe que hizo Yamandú de su primer año de gestión fue muy bueno; destacó una serie de logros sumamente importantes. En primer lugar, haber aprobado el presupuesto con amplio respaldo, tanto en Diputados como en Senadores. Eso es un hecho político muy importante. En segundo lugar, creo que ese objetivo que se planteaba con respecto a las 63 medidas que prometió en la campaña se ha ido cumpliendo. Hay cosas muy importantes a destacar, como dijo Yamandú: ordenar primero para transformar después", señaló entrevistado por La Diaria.

Para Carámbula, el gobierno de Orsi "se encontró una situación difícil desde el punto de vista económico, con un déficit fiscal de 4% y con compromisos contraídos para 2025 por millones y millones de dólares en diferentes rubros de la administración. Entonces hubo que ordenar".

Se refirió también al caso Cardama, "que era un contrato absolutamente erróneo que hizo el gobierno anterior, y eso se ordenó y se está llevando adelante una nueva instancia para contar con las patrulleras".

"Ha habido temas muy importantes que en el presupuesto se han remarcado; en primer lugar, la prioridad, como se prometió, en la primera infancia, asignando presupuesto importante para eso. Yamandú anunció 69.000 viviendas nuevas en este período, y es un hecho muy importante que se logró un acuerdo con el Congreso de Intendentes", agregó.

Llegar a los frenteamplistas

Para el exintendente canario, otro hecho sumamente importante "fue haber logrado acuerdos en la enorme mayoría de los consejos de salarios, la mayoría por consenso y muy poquitos por mayoría, y lo mismo en materia de incremento salarial: contenida la inflación en una cifra histórica, al mismo tiempo empieza a darse un aumento del salario real, que es poco, pero se empieza a dar y revertir de alguna manera la situación de los trabajadores".

"Creo, además, que en el plano internacional Uruguay se ha posicionado muy bien. Va a presidir el Mercosur, va a presidir la Celac y el grupo de los 77+China, se ha ubicado en una posición muy significativa, siendo un factor de diálogo, y en el plano internacional esta última visita a China es de un valor enorme. Gravar las multinacionales le implica al país un ingreso estimado en 300 millones de dólares y puede ser más", añadió.

No se ha logrado entusiasmar a los frenteamplistas

Con respecto a los resultados de las últimas encuestas sobre la aprobación del gobierno, Carámbula advirtió que en lo que va del período no se ha logrado “entusiasmar a los frenteamplistas”.

Recalcó que este año 2026 es “bisagra” y será fundamental para impulsar las transformaciones necesarias, sobre las cuales se explaya en esta entrevista con la diaria.

Con la mira en 2029, Carámbula pide no “aceptar la teoría del péndulo” y reforzar la comunicación para apalancar a los “cuadros excelentes” que tiene el Frente Amplio (FA) para la próxima disputa electoral.

