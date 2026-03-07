Marcos Carámbula: "En este segundo año, el gobierno tiene que entusiasmar a los frenteamplistas"

Se refirió también al caso Cardama, "que era un contrato absolutamente erróneo que hizo el gobierno anterior, y eso se ordenó y se está llevando adelante una nueva instancia para contar con las patrulleras".

"Ha habido temas muy importantes que en el presupuesto se han remarcado; en primer lugar, la prioridad, como se prometió, en la primera infancia, asignando presupuesto importante para eso. Yamandú anunció 69.000 viviendas nuevas en este período, y es un hecho muy importante que se logró un acuerdo con el Congreso de Intendentes", agregó.

Llegar a los frenteamplistas

Para el exintendente canario, otro hecho sumamente importante "fue haber logrado acuerdos en la enorme mayoría de los consejos de salarios, la mayoría por consenso y muy poquitos por mayoría, y lo mismo en materia de incremento salarial: contenida la inflación en una cifra histórica, al mismo tiempo empieza a darse un aumento del salario real, que es poco, pero se empieza a dar y revertir de alguna manera la situación de los trabajadores".

"Creo, además, que en el plano internacional Uruguay se ha posicionado muy bien. Va a presidir el Mercosur, va a presidir la Celac y el grupo de los 77+China, se ha ubicado en una posición muy significativa, siendo un factor de diálogo, y en el plano internacional esta última visita a China es de un valor enorme. Gravar las multinacionales le implica al país un ingreso estimado en 300 millones de dólares y puede ser más", añadió.

No se ha logrado entusiasmar a los frenteamplistas

Con respecto a los resultados de las últimas encuestas sobre la aprobación del gobierno, Carámbula advirtió que en lo que va del período no se ha logrado “entusiasmar a los frenteamplistas”.

Recalcó que este año 2026 es “bisagra” y será fundamental para impulsar las transformaciones necesarias, sobre las cuales se explaya en esta entrevista con la diaria.

Con la mira en 2029, Carámbula pide no “aceptar la teoría del péndulo” y reforzar la comunicación para apalancar a los “cuadros excelentes” que tiene el Frente Amplio (FA) para la próxima disputa electoral.